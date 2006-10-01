Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году

    slavin Вчера, 16:31115
    В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году
    За январь-апрель текущего года в Башкирии родилось 15 267 детей. В прошлом году за такой же период на свет появились на 616 малышей больше — 15 883. Такие цифры были озвучены на прошедшем в Правительстве республики заседании координационного совета по семейной политике.

    Низкая рождаемость остается одной из основных демографических проблем. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на одну женщину. Это меньше на 8,8 значения по итогам 2016 года.

    Уменьшилось в этом году и количество браков. Зарегистрировали отношения 6317 пар - на 680 браков меньше, чем в прошлом году. Увеличился средний возраст матери при рождении первого ребенка. Теперь женщина чаще становится матерью впервые после 25 лет. В 1990 году средний возраст составлял 23 года.

    По итогам прошлого года наблюдается снижение доли вторых рождений почти на 3% и рост третьих и последующих рождений.

    Опрос ВЦИОМ показал, что 42 % россиян считают нынешнее время благоприятным для рождения детей. 10 лет назад так думали лишь 25% россиян. Достаточно часто материальный фактор является основным в принятии решения о рождении детей. Тот же опрос показал, что у 45% родителей материальное положение после рождения ребенка не изменилось, у 35% ухудшилось, у 19% улучшилось.

    По мнению участников заседания, сегодня проблема низкой рождаемости как в Башкирии, так и в целом по стране, стоит особо остро. Майским указом Президента России поставлена цель — увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Численность населения Башкирии идет на убыль: люди не хотят заводить детей
      По опубликованным Башкортостанстатом данным «Показатели естественного движения населения», в республике за январь-сентябрь наблюдается убыль населения. В то время как в аналогичный период прошлого года наблюдался прирост.
    • Пособие на первого ребенка
      Новая инициатива президента России Владимира Путина, направленная на поддержку рождаемости в стране. Весомые выплаты всколыхнули молодые семьи и будущих мамочек – каков размер «вторых декретных» и насколько реально их получить?
    • В Башкирии самое большое количество разводов по России
      Специалисты Федеральной службы государственной статистики опубликовали информацию о числе зарегистрированных браков и разводов в субъектах России
    • Что происходит с населением Башкирии?
      Росстат опубликовал статистику по движению населения. Как выяснилось, в Башкортостане люди стали меньше рождаться и меньше умирать, а также меньше жениться и разводиться
    • В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
      С 1 февраля 2018 года проиндексированы пособия семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 2,5 процента.
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus