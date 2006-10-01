В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году

Низкая рождаемость остается одной из основных демографических проблем. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на одну женщину. Это меньше на 8,8 значения по итогам 2016 года.
Уменьшилось в этом году и количество браков. Зарегистрировали отношения 6317 пар - на 680 браков меньше, чем в прошлом году. Увеличился средний возраст матери при рождении первого ребенка. Теперь женщина чаще становится матерью впервые после 25 лет. В 1990 году средний возраст составлял 23 года.
По итогам прошлого года наблюдается снижение доли вторых рождений почти на 3% и рост третьих и последующих рождений.
Опрос ВЦИОМ показал, что 42 % россиян считают нынешнее время благоприятным для рождения детей. 10 лет назад так думали лишь 25% россиян. Достаточно часто материальный фактор является основным в принятии решения о рождении детей. Тот же опрос показал, что у 45% родителей материальное положение после рождения ребенка не изменилось, у 35% ухудшилось, у 19% улучшилось.
По мнению участников заседания, сегодня проблема низкой рождаемости как в Башкирии, так и в целом по стране, стоит особо остро. Майским указом Президента России поставлена цель — увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.
Источник: http://www.bashinform.ru/