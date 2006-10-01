Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Нефтекамске ветром снесло автобусную остановку

    slavin Вчера, 16:31139
    В Нефтекамске ветром снесло автобусную остановку

    В Нефтекамске установили автобусную остановку из панелей ОСП. Шаткую конструкцию сдуло при первом же сильном порыве ветра. Упал даже железный каркас.

    Местные жители смеются и недоумевают, как из такого материала можно было соорудить остановку. Ведь в момент обрушения там могли находится люди.

    «Остановка из панелей ОСП – такое возможно только в Нефтекамске, от частых дождей и солнца она еще в кучу опилок бы превратилась, просто ее успело сдуть ветром», – комментирует произошедшее мужчина.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Нефтекамск

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus