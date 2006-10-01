В Нефтекамске ветром снесло автобусную остановку

В Нефтекамске установили автобусную остановку из панелей ОСП. Шаткую конструкцию сдуло при первом же сильном порыве ветра. Упал даже железный каркас.

Местные жители смеются и недоумевают, как из такого материала можно было соорудить остановку. Ведь в момент обрушения там могли находится люди.

«Остановка из панелей ОСП – такое возможно только в Нефтекамске, от частых дождей и солнца она еще в кучу опилок бы превратилась, просто ее успело сдуть ветром», – комментирует произошедшее мужчина.