Сати Казанова взбесила женщин Башкирии

— Не понимаю, почему Сати Казанова рассказала о подарках богатого олигарха и встречах с ним именно сейчас, спустя много лет? — «гудят» соцсети Башкирии. Это — про откровения певицы о богатом поклоннике. По словам Сати, она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы. Но когда узнала, что другая женщина родила миллиардеру внебрачного сына, рассталась с ним.
— Зачем надо было это выносить на публику? Разве не понятно, что она опозорила родителей и мужа? И ради чего?! Чтобы подчеркнуть, что она — женщина дорогая и знает себе цену? Но как такая может быть дорогой, если мужчина мог позволить себе дюжину ей подобных? — недоумевают мусульманки Башкирии, с которыми я беседовала.
Меня же в этой истории смутило даже не то, что певица начала ворошить прошлое. Увы, это дело привычное. Если раньше о любовных историях откровенничали мужчины и им никто это не ставил в укор, то теперь дамы щеголяют друг перед другом «трофеями». Женщины не могут не похвастаться «успешным уловом» — связью с состоявшимся мужчиной. Упуская из виду, что ум и другие достоинства вообще-то половым путём не передаются. Достижения мужчины никакого отношения к ней не имеют. И уж точно на неё не перенесётся уважительное отношение окружающих. Эмоциональный эксгибиционизм стал почти что нормой. А ведь отношения в паре — такая тонкая и хрупкая вещь! О них молчать надо. Всегда. В каком бы статусе не находилась по отношению друг к другу пара. Любовь, как и деньги, расцветает в тишине. Ей не нужны свидетели и публичность.
Но больше всего удивило, что молодая женщина говорила о любви к этому мужчине и возмущалась его «изменой» с другой дамой. А ничего, что он вообще-то женат? И ты таскала поленья из чужого костра, вместо того, чтобы разжигать свой? Ну угораздило тебя потерять голову из-за несвободного мужчины. Тогда, может, не стоило «терять лицо» и развязывать язык? Имело смысл проявить уважение к тому, кого когда-то любила? И не «подставлять» его так перед супругой? Как бы ни тешили себя любовницы мыслью о том, что жена её избранника ему надоела, в большинстве случаев это не так. Их связывает огромное количество незримых нитей, через которые мужчина подпитывается. В том числе — через общее прошлое. А узнавшая об измене жена этот источник кислорода может перекрыть и пустить по ним яд обиды, злости, печали. Пусть она и не подаст виду, что в курсе измены. Скорее всего, не подаст — не захочет расставаться. Но поддержки лишит. Так о какой любви говорит бывшая подруга мужчины, если она не желает думать об элементарных вещах?
Интересно, что пиар Сати Казановой на своей лавстори активизировал и другую категорию людей — ханжей. Тех, кто в своё время неплохо погулял, а теперь, как говорится, «сменил масть» и строит из себя святошу. Особенно злобно борются за нравственность те, кто всю свою жизнь провёл в попытках «зацепить» успешного мужчину, но у них это не получилось. Тщеславие и жажда денег шептали, что они достойны самого лучшего партнёра. Реальность же подсовывала иных. Такие существа вызывают ещё меньше симпатии, чем болтливые рассказчицы своих историй.
К сожалению, и таких экземпляров немало в любой социальной среде. Они, как ищейки, выслеживают, вынюхивают подробности чужой личной жизни. И жужжат-жужжат за их спиной. Такие уж точно никаких эмоций, кроме брезгливой усмешки, не вызывают.
Не лучше ли помнить всегда: у каждого из нас жизнь одна-единственная. И не стоит впускать в неё нос и уши посторонних людей, так же, как и посвящать её копанию в чужом исподнем...
Источник: http://i-gazeta.com/
— Зачем надо было это выносить на публику? Разве не понятно, что она опозорила родителей и мужа? И ради чего?! Чтобы подчеркнуть, что она — женщина дорогая и знает себе цену? Но как такая может быть дорогой, если мужчина мог позволить себе дюжину ей подобных? — недоумевают мусульманки Башкирии, с которыми я беседовала.
Меня же в этой истории смутило даже не то, что певица начала ворошить прошлое. Увы, это дело привычное. Если раньше о любовных историях откровенничали мужчины и им никто это не ставил в укор, то теперь дамы щеголяют друг перед другом «трофеями». Женщины не могут не похвастаться «успешным уловом» — связью с состоявшимся мужчиной. Упуская из виду, что ум и другие достоинства вообще-то половым путём не передаются. Достижения мужчины никакого отношения к ней не имеют. И уж точно на неё не перенесётся уважительное отношение окружающих. Эмоциональный эксгибиционизм стал почти что нормой. А ведь отношения в паре — такая тонкая и хрупкая вещь! О них молчать надо. Всегда. В каком бы статусе не находилась по отношению друг к другу пара. Любовь, как и деньги, расцветает в тишине. Ей не нужны свидетели и публичность.
Но больше всего удивило, что молодая женщина говорила о любви к этому мужчине и возмущалась его «изменой» с другой дамой. А ничего, что он вообще-то женат? И ты таскала поленья из чужого костра, вместо того, чтобы разжигать свой? Ну угораздило тебя потерять голову из-за несвободного мужчины. Тогда, может, не стоило «терять лицо» и развязывать язык? Имело смысл проявить уважение к тому, кого когда-то любила? И не «подставлять» его так перед супругой? Как бы ни тешили себя любовницы мыслью о том, что жена её избранника ему надоела, в большинстве случаев это не так. Их связывает огромное количество незримых нитей, через которые мужчина подпитывается. В том числе — через общее прошлое. А узнавшая об измене жена этот источник кислорода может перекрыть и пустить по ним яд обиды, злости, печали. Пусть она и не подаст виду, что в курсе измены. Скорее всего, не подаст — не захочет расставаться. Но поддержки лишит. Так о какой любви говорит бывшая подруга мужчины, если она не желает думать об элементарных вещах?
Интересно, что пиар Сати Казановой на своей лавстори активизировал и другую категорию людей — ханжей. Тех, кто в своё время неплохо погулял, а теперь, как говорится, «сменил масть» и строит из себя святошу. Особенно злобно борются за нравственность те, кто всю свою жизнь провёл в попытках «зацепить» успешного мужчину, но у них это не получилось. Тщеславие и жажда денег шептали, что они достойны самого лучшего партнёра. Реальность же подсовывала иных. Такие существа вызывают ещё меньше симпатии, чем болтливые рассказчицы своих историй.
К сожалению, и таких экземпляров немало в любой социальной среде. Они, как ищейки, выслеживают, вынюхивают подробности чужой личной жизни. И жужжат-жужжат за их спиной. Такие уж точно никаких эмоций, кроме брезгливой усмешки, не вызывают.
Не лучше ли помнить всегда: у каждого из нас жизнь одна-единственная. И не стоит впускать в неё нос и уши посторонних людей, так же, как и посвящать её копанию в чужом исподнем...
Источник: http://i-gazeta.com/
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