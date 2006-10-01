Сати Казанова взбесила женщин Башкирии

В Башкирии мужчин умирает в четыре раза больше, чем женщин

Председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова рассказала, почему на всех нынешних дам не хватает мужчин, и что делать, чтобы сохранить мужскую «популяцию». По мнению г-жи Султановой, проблема в самих представительницах прекрасного пола, которые не заботятся о сильной половине человечества.