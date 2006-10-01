Готовы ли жители Башкирии работать четыре дня в неделю?

В связи с повышением пенсионного возраста тема сокращения рабочего времени становится все более актуальной. Например, четырехдневная рабочая неделя — чем не вариант для офисного работника? Не секрет, что некоторые сотрудники в офисе лишь имитируют бурную деятельность, а по факту — раскладывают пасьянсы, пьют чай и сидят в интернете, просматривая забавные видео. У этого явления даже есть научное название — прокрастинация (игнорирование срочных дел, откладывание на потом важных заданий, что приводит к серьезной потере времени, сбою надлежащего рабочего ритма). Так почему бы не ввести сокращенный рабочий график, где пятница является выходным днем, а вся работа быстро и эффективно выполняется за четыре дня?
Эта вполне здравая идея уже не первый год будоражит умы экспертов в области трудовых отношений. К примеру, знаменитый Джон Мессенджер, работник Международной организации труда (МОТ) в 2014 году написал статью «Пять веских причин для введения четырехдневной рабочей недели». По мнению эксперта, сокращение рабочих часов повысит у работников удовлетворенность жизнью, укрепит их здоровье, увеличит производительность труда. Программист и основатель Google Ларри Пэйдж; глава корпорации Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма; один из богатейших людей планеты Карлос Слим; знаменитый предприниматель Ричард Брэнсон — все эти опытные бизнесмены также считают, что «четырехдневка» позитивно сказывается на работе предприятия. Интересно, что в 2017 году идея о введении четырехдневной рабочей недели была высказана и в России. Так, например, в ходе Петербургского международного экономического форума представитель Банка России Сергей Швецов поделился прогнозом, согласно которому уже через 15 лет пятница в России может стать выходным днем — благодаря роботизации производства.
Итак, в чем плюсы сокращенного рабочего графика? Работник, имеющий в распоряжении три выходных, мог бы посвящать больше времени семье и детям, легко справляться с домашними обязанностями, чаще выезжать на природу, осваивать новые хобби. Это, вполне вероятно, сказалось бы на его продолжительности жизни (что очень актуально в связи с повышением пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 — для мужчин). Опять же, сокращение трудовой недели могло бы решить проблему безработицы, поскольку появились бы дополнительные рабочие места. Уже не говоря о том, что хорошо отдохнувший сотрудник трудится с бОльшим энтузиазмом, фонтанирует новыми идеями и реже берет больничный. Быть может, именно поэтому сотрудники во Франции, Нидерландах, Италии и Швеции давно уже работают по 33-35 часов в неделю?
Впрочем, есть и минусы. Один из них — увеличение случаев неофициальных переработок, когда работника заставляют трудиться больше, чем следует, никак не фиксируя это на бумаге. Кроме того, можно предположить, что некоторые работники будут использовать появившееся свободное время для того, чтобы прикладываться к бутылке. Эффект, прямо скажем, противоположный желаемому. Наконец, в текущих экономических реалиях (сырьевая экономика), если взять производственный сектор, Россия просто не может себе позволить «четырехдневку» — если целый день не добывать энергоресурсы, убытки будут колоссальными…
Пожалуй, было бы неплохо узнать у самих сотрудников. Способны ли они выполнять свои обязанности за четыре дня? Довольны ли своим текущим графиком работы? Хотят ли перейти на четырехдневную неделю? Мы провели опрос среди населения Уфы.
Алена, 32 года, журналист:
— Для работников четырехдневная рабочая неделя, при сохранении зарплаты, конечно, благо. Для руководителей — конечно, нет. Думаю, вряд ли такое вообще возможно в нашей стране. Да и есть предприятия, на которых работу останавливать не получится, как ни старайся. Я бы могла при желании и за четыре дня свою работу выполнять. Тогда бы пришлось как-то перестроиться, ускорить процесс работы. Но, боюсь, что при таком раскладе нервное напряжение усилится, и уставать станешь больше. И потом освободившийся выходной придется потратить на реабилитацию и сон.
Гульнара, 37 лет, бухгалтер:
— Работать четыре дня в неделю — перспектива заманчивая. Но у меня такой объем работы в день, что я еле успеваю выполнить его к окончанию дня. Когда в сокращенные дни, например, в праздники, всех отпускают на час раньше, я все равно сижу за компьютером, потому что работа требует и перенести на завтра ее нельзя. А если еще увеличить нагрузку, чтоб выполнить это за четыре дня, я, наверное, буду сидеть в офисе дотемна, а выделенный для отдыха день — отсыпаться, как медведь в берлоге. Поэтому, пусть уж лучше так, как сейчас.
Петр, 31 год, программист:
— Мой текущий график меня устраивает. Хотя на четырехдневную неделю перейти было бы прекрасно. Думаю, я бы все успел сделать и за четыре дня.
Наталья, 29 лет, экономист:
— С огромным удовольствием перешла бы на четырехдневную рабочую неделю. Сейчас у меня ненормированный график: мой работодатель заставляет меня неофициально задерживаться до семи-восьми часов вечера.
Нафиса, 42 года, переводчик:
— Думаю, было бы замечательно перейти на четырехдневную рабочую неделю. В принципе если немного ускориться, то работу, которую выполняю за пять дней, можно осилить и за четыре. И хорошо бы сделать дополнительный выходной — не обязательно в пятницу, а в любой день по собственному усмотрению. Сейчас приходится отпрашиваться, чтобы решить какие-то личные вопросы, связанные с обращением в госучреждения. Например, оформить документы и тому подобное. Хорошо, если начальник с пониманием относится к сотрудникам и позволяет иногда отпрашиваться. Но злоупотреблять этим тоже не следует. А при четырехдневной рабочей неделе появится вполне законный выходной для личных дел.
Как видим, на каждой должности в каждой компании — свои нюансы и особенности трудового процесса. Четырехдневная рабочая неделя, хоть и выглядит заманчиво, но на деле устраивает не всех.
Ну а как же обстоит ситуация на текущий момент? Напомним, что на основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте до 16 лет (не более 24 часов в неделю); работников в возрасте от 16 до 18 лет (не более 35 часов), для инвалидов I или II группы — не более 35 часов в неделю. Кроме того, по закону, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться по соглашению между работником и работодателем.
Источник: http://i-gazeta.com/
Эта вполне здравая идея уже не первый год будоражит умы экспертов в области трудовых отношений. К примеру, знаменитый Джон Мессенджер, работник Международной организации труда (МОТ) в 2014 году написал статью «Пять веских причин для введения четырехдневной рабочей недели». По мнению эксперта, сокращение рабочих часов повысит у работников удовлетворенность жизнью, укрепит их здоровье, увеличит производительность труда. Программист и основатель Google Ларри Пэйдж; глава корпорации Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма; один из богатейших людей планеты Карлос Слим; знаменитый предприниматель Ричард Брэнсон — все эти опытные бизнесмены также считают, что «четырехдневка» позитивно сказывается на работе предприятия. Интересно, что в 2017 году идея о введении четырехдневной рабочей недели была высказана и в России. Так, например, в ходе Петербургского международного экономического форума представитель Банка России Сергей Швецов поделился прогнозом, согласно которому уже через 15 лет пятница в России может стать выходным днем — благодаря роботизации производства.
Итак, в чем плюсы сокращенного рабочего графика? Работник, имеющий в распоряжении три выходных, мог бы посвящать больше времени семье и детям, легко справляться с домашними обязанностями, чаще выезжать на природу, осваивать новые хобби. Это, вполне вероятно, сказалось бы на его продолжительности жизни (что очень актуально в связи с повышением пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 — для мужчин). Опять же, сокращение трудовой недели могло бы решить проблему безработицы, поскольку появились бы дополнительные рабочие места. Уже не говоря о том, что хорошо отдохнувший сотрудник трудится с бОльшим энтузиазмом, фонтанирует новыми идеями и реже берет больничный. Быть может, именно поэтому сотрудники во Франции, Нидерландах, Италии и Швеции давно уже работают по 33-35 часов в неделю?
Впрочем, есть и минусы. Один из них — увеличение случаев неофициальных переработок, когда работника заставляют трудиться больше, чем следует, никак не фиксируя это на бумаге. Кроме того, можно предположить, что некоторые работники будут использовать появившееся свободное время для того, чтобы прикладываться к бутылке. Эффект, прямо скажем, противоположный желаемому. Наконец, в текущих экономических реалиях (сырьевая экономика), если взять производственный сектор, Россия просто не может себе позволить «четырехдневку» — если целый день не добывать энергоресурсы, убытки будут колоссальными…
Пожалуй, было бы неплохо узнать у самих сотрудников. Способны ли они выполнять свои обязанности за четыре дня? Довольны ли своим текущим графиком работы? Хотят ли перейти на четырехдневную неделю? Мы провели опрос среди населения Уфы.
Алена, 32 года, журналист:
— Для работников четырехдневная рабочая неделя, при сохранении зарплаты, конечно, благо. Для руководителей — конечно, нет. Думаю, вряд ли такое вообще возможно в нашей стране. Да и есть предприятия, на которых работу останавливать не получится, как ни старайся. Я бы могла при желании и за четыре дня свою работу выполнять. Тогда бы пришлось как-то перестроиться, ускорить процесс работы. Но, боюсь, что при таком раскладе нервное напряжение усилится, и уставать станешь больше. И потом освободившийся выходной придется потратить на реабилитацию и сон.
Гульнара, 37 лет, бухгалтер:
— Работать четыре дня в неделю — перспектива заманчивая. Но у меня такой объем работы в день, что я еле успеваю выполнить его к окончанию дня. Когда в сокращенные дни, например, в праздники, всех отпускают на час раньше, я все равно сижу за компьютером, потому что работа требует и перенести на завтра ее нельзя. А если еще увеличить нагрузку, чтоб выполнить это за четыре дня, я, наверное, буду сидеть в офисе дотемна, а выделенный для отдыха день — отсыпаться, как медведь в берлоге. Поэтому, пусть уж лучше так, как сейчас.
Петр, 31 год, программист:
— Мой текущий график меня устраивает. Хотя на четырехдневную неделю перейти было бы прекрасно. Думаю, я бы все успел сделать и за четыре дня.
Наталья, 29 лет, экономист:
— С огромным удовольствием перешла бы на четырехдневную рабочую неделю. Сейчас у меня ненормированный график: мой работодатель заставляет меня неофициально задерживаться до семи-восьми часов вечера.
Нафиса, 42 года, переводчик:
— Думаю, было бы замечательно перейти на четырехдневную рабочую неделю. В принципе если немного ускориться, то работу, которую выполняю за пять дней, можно осилить и за четыре. И хорошо бы сделать дополнительный выходной — не обязательно в пятницу, а в любой день по собственному усмотрению. Сейчас приходится отпрашиваться, чтобы решить какие-то личные вопросы, связанные с обращением в госучреждения. Например, оформить документы и тому подобное. Хорошо, если начальник с пониманием относится к сотрудникам и позволяет иногда отпрашиваться. Но злоупотреблять этим тоже не следует. А при четырехдневной рабочей неделе появится вполне законный выходной для личных дел.
Как видим, на каждой должности в каждой компании — свои нюансы и особенности трудового процесса. Четырехдневная рабочая неделя, хоть и выглядит заманчиво, но на деле устраивает не всех.
Ну а как же обстоит ситуация на текущий момент? Напомним, что на основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте до 16 лет (не более 24 часов в неделю); работников в возрасте от 16 до 18 лет (не более 35 часов), для инвалидов I или II группы — не более 35 часов в неделю. Кроме того, по закону, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться по соглашению между работником и работодателем.
Источник: http://i-gazeta.com/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Регион 102