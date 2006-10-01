Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей

Башкирско-китайские огурцы к саммиту ШОС и БРИКС

В Башкирии начали строительство новой теплицы, которая станет крупнейшим российско-китайским инвестиционным проектом в регионе. Первый урожай планируют получить уже в июле, как раз в дни проведения саммита ШОС и БРИКС. Они в этом году пройдут в Уфе. Впрочем, башкирскому совхозу «Алексеевский», где ежегодно выращивают более 14 тысяч тонн зелени, уже сейчас есть что показать гостям.