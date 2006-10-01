Авторизация


    • Забыли пароль?

    Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей

    slavin Сегодня, 09:33199
    Под Уфой построят теплицу почти за миллиард рублей
    Столь грандиозную стройку задумало руководство "Совхоза Алексеевский".

    925 миллионов рублей кредитных средств привлечет "Совхоз Алексеевский" на строительство новой теплицы. Сумма в почти миллиард рублей обеспечит строение площадью пять гектаров для круглогодичного выращивания огурцов и помидоров, сообщает телеканал РБК-Уфа.

    Ставка кредитной линии не более 5-ти процентов годовых сроком на 8 лет. В залог предприятие отдает движимое и недвижимое имущество, право аренды земли а также вексели Алексеевского номиналом 800 миллионов рублей. Стоимость чистых активов производителя, по информации Коммерсанта, на начало 2017 года оценивалась в два с половиной миллиарда рублей.

    Совхоз «Алексеевский» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Башкирии. Оно занимается выращиванием овощей, общая площадь теплиц – 40 га, а также животноводством – поголовье КРС составляет более 3 тыс. голов.
    Источник: https://proural.info/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus