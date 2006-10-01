По западу Башкирии прошёл сильный ураган

По западу Башкирии прошелся мощный ураган. В селе Киргиз-Мияки в результате шквалистого ветра сорваны крыши, повалены деревья. В частности, слетела кровля с трех домов, поврежден припаркованный рядом автомобиль, оборваны линии электропередач.

На место прибыли экстренные службы. Они устраняют последствия стихии.

Напомним, ГУ МЧС по Башкортостану объявило штормовое предупреждение: в республике 27 и 28 июня ожидаются шквалистое усиление ветра до 30 м/с, ливни, грозы и крупный град. В связи с этим, МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности и держаться подальше от различных строений, деревьев и линий электропередач.