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    По западу Башкирии прошёл сильный ураган

    slavin Сегодня, 09:33262
    По западу Башкирии прошёл сильный ураган
    По западу Башкирии прошелся мощный ураган. В селе Киргиз-Мияки в результате шквалистого ветра сорваны крыши, повалены деревья. В частности, слетела кровля с трех домов, поврежден припаркованный рядом автомобиль, оборваны линии электропередач.


    На место прибыли экстренные службы. Они устраняют последствия стихии. 


    Напомним, ГУ МЧС по Башкортостану объявило штормовое предупреждение: в республике 27 и 28 июня ожидаются шквалистое усиление ветра до 30 м/с, ливни, грозы и крупный град. В связи с этим, МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности и держаться подальше от различных строений, деревьев и линий электропередач.


    Источник: https://gtrk.tv/
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