По западу Башкирии прошёл сильный ураган

По западу Башкирии прошелся мощный ураган. В селе Киргиз-Мияки в результате шквалистого ветра сорваны крыши, повалены деревья. В частности, слетела кровля с трех домов, поврежден припаркованный рядом автомобиль, оборваны линии электропередач.
Источник: https://gtrk.tv/
На место прибыли экстренные службы. Они устраняют последствия стихии.
Напомним, ГУ МЧС по Башкортостану объявило штормовое предупреждение: в республике 27 и 28 июня ожидаются шквалистое усиление ветра до 30 м/с, ливни, грозы и крупный град. В связи с этим, МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности и держаться подальше от различных строений, деревьев и линий электропередач.
Источник: https://gtrk.tv/
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