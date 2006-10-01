Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает банкам право приостанавливать перевод денежных средств на срок не более двух рабочих дней при подозрении, что операция проводится без согласия плательщика.

Закон направлен на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств с его счетов.



Операторы платежных систем будут обязаны направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.