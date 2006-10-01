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    На Башкирию надвигается мощный циклон со шквалистым ветром, грозой и ливнями

    slavin Сегодня, 12:05229
    На Башкирию надвигается мощный циклон со шквалистым ветром, грозой и ливнями
    На Башкирию надвигается мощный циклон. Синоптики в ближайшие три дня прогнозируют шквалистый ветер, грозы, ливни и местами град.


    Напомним, в нескольких районах Башкирии стихия разбушевалась еще вчера. Разрушения отмечены в Миякинском и Кугарчинском районах. Там порывы ветра достигали 32 метров в секунду. Ветер повредил крыши жилых домов и строений.


    В Кугарчинском районе пострадала кровля многоквартирного дома. ЧП произошло в селе Мраково. По словам местных жителей, ветер также повредил крыши и заборы соседних зданий. Никто не пострадал.


    А вот в селе Киргиз-Мияки последствия разгула стихии оказались куда серьезнее. Пострадали домовладения на трёх улицах. Как говорят очевидцы, ветер ломал заборы и срывал крыши. По данным местной администрации, ущерб нанесён трём двухквартирным домам. Погибших и пострадавших нет. Также небольшие разрушения отмечены в Уфе и в Калтасинском районе.


    Источник: https://gtrk.tv/
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