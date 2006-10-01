Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии люди обсуждают появление Деда Мороза и Снегурочки на летнем детском празднике

    slavin Сегодня, 12:05167
    В Башкирии люди обсуждают появление Деда Мороза и Снегурочки на летнем детском празднике

    Вчера, 27 июня, с Днём молодёжи сибайских ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные зимние персонажи ходили по главной площади Сибая во время праздника.

    Одни местные жители недоумевают, что они делали в летний жаркий день на празднике подростков. Другие же смеются и шутят, что Дед Мороз и Снегурочка потерялись по пути в Великий Устюг.

    Однако находятся и те, кто говорит, что два символа зимы в летний день появились неспроста, значит, в Башкирию скоро ещё придут холода.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Сибай

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus