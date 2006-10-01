В Башкирии люди обсуждают появление Деда Мороза и Снегурочки на летнем детском празднике

Вчера, 27 июня, с Днём молодёжи сибайских ребят поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные зимние персонажи ходили по главной площади Сибая во время праздника.

Одни местные жители недоумевают, что они делали в летний жаркий день на празднике подростков. Другие же смеются и шутят, что Дед Мороз и Снегурочка потерялись по пути в Великий Устюг.

Однако находятся и те, кто говорит, что два символа зимы в летний день появились неспроста, значит, в Башкирию скоро ещё придут холода.