В Башкирии пенсионер попал под поезд

Вчера, 27 июня, на железнодорожных путях в городе Туймазы было обнаружено тело пожилого мужчины. По характеру травм ясно, что пенсионер попал по поезд.

По словам очевидцев, ЧП произошло около трех часов дня. Мужчина шел в магазин за покупками, когда его сбил проходящий мимо состав №116 Москва – Уфа.

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте, погиб 74-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.