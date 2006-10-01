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    В Башкирии пенсионер попал под поезд

    slavin Сегодня, 13:4693
    В Башкирии пенсионер попал под поезд

    Вчера, 27 июня, на железнодорожных путях в городе Туймазы было обнаружено тело пожилого мужчины. По характеру травм ясно, что пенсионер попал по поезд.

    По словам очевидцев, ЧП произошло около трех часов дня. Мужчина шел в магазин за покупками, когда его сбил проходящий мимо состав №116 Москва – Уфа.

    Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте, погиб 74-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Туймазы

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