В Башкирии пенсионер попал под поезд

Вчера, 27 июня, на железнодорожных путях в городе Туймазы было обнаружено тело пожилого мужчины. По характеру травм ясно, что пенсионер попал по поезд.
По словам очевидцев, ЧП произошло около трех часов дня. Мужчина шел в магазин за покупками, когда его сбил проходящий мимо состав №116 Москва – Уфа.
Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте, погиб 74-летний местный житель. Проводится доследственная проверка.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Туймазы