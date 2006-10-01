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    Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии

    slavin Сегодня, 13:47149
    Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
    14 июля в деревне Иштуган Мелеузовского района Башкирии пройдет второй фестиваль по ловле раков для всех желающих.


    Впервые фестиваль прошел в июле прошлого года и собрал много участников.


    Организаторы готовят тематические и творческие мастер-классы, экологические и туристические квесты, детскую программу. Символом фестиваля станет арт-объект «Рак».


    Программа фестиваля 14 июля 2018 г. :


    13.00 – открытие
    13.30 – тематические мастер-классы, детская программа
    14.00 – изготовление арт-объекта «Рак»
    14.30 – экологический квест
    16.00 – рачьи бега
    18.00 – второй блок детской программы
    19.00 – изготовление раколовок и установка снасти
    22.00 – концертная программа
    24.00 – подведение итогов и награждение победителей

    Справка:


    Культурно-рыбное хозяйство «Иштуган» занимается разведением раков с 2012 г.



    Источник: https://gtrk.tv/
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    Метки: Мелеузовский район

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