Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии



14 июля в деревне Иштуган Мелеузовского района Башкирии пройдет второй фестиваль по ловле раков для всех желающих. Впервые фестиваль прошел в июле прошлого года и собрал много участников.

Организаторы готовят тематические и творческие мастер-классы, экологические и туристические квесты, детскую программу. Символом фестиваля станет арт-объект «Рак».

Программа фестиваля 14 июля 2018 г. :

13.00 – открытие

13.30 – тематические мастер-классы, детская программа

14.00 – изготовление арт-объекта «Рак»

14.30 – экологический квест

16.00 – рачьи бега

18.00 – второй блок детской программы

19.00 – изготовление раколовок и установка снасти

22.00 – концертная программа

24.00 – подведение итогов и награждение победителей



Справка:

Культурно-рыбное хозяйство «Иштуган» занимается разведением раков с 2012 г.



Источник: 13.00 – открытие13.30 – тематические мастер-классы, детская программа14.00 – изготовление арт-объекта «Рак»14.30 – экологический квест16.00 – рачьи бега18.00 – второй блок детской программы19.00 – изготовление раколовок и установка снасти22.00 – концертная программа24.00 – подведение итогов и награждение победителейИсточник: https://gtrk.tv/

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