Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии

14 июля в деревне Иштуган Мелеузовского района Башкирии пройдет второй фестиваль по ловле раков для всех желающих.
13.00 – открытие
13.30 – тематические мастер-классы, детская программа
14.00 – изготовление арт-объекта «Рак»
14.30 – экологический квест
16.00 – рачьи бега
18.00 – второй блок детской программы
19.00 – изготовление раколовок и установка снасти
22.00 – концертная программа
24.00 – подведение итогов и награждение победителей
Источник: https://gtrk.tv/
Впервые фестиваль прошел в июле прошлого года и собрал много участников.
Организаторы готовят тематические и творческие мастер-классы, экологические и туристические квесты, детскую программу. Символом фестиваля станет арт-объект «Рак».
Программа фестиваля 14 июля 2018 г. :
13.00 – открытие
13.30 – тематические мастер-классы, детская программа
14.00 – изготовление арт-объекта «Рак»
14.30 – экологический квест
16.00 – рачьи бега
18.00 – второй блок детской программы
19.00 – изготовление раколовок и установка снасти
22.00 – концертная программа
24.00 – подведение итогов и награждение победителей
Справка:
Культурно-рыбное хозяйство «Иштуган» занимается разведением раков с 2012 г.
Источник: https://gtrk.tv/
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Метки: Мелеузовский район