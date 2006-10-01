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    Жители Башкирии могут самостоятельно рассчитать размер детских пособий

    slavin Сегодня, 13:48161
    Жители Башкирии могут самостоятельно рассчитать размер детских пособий

    В 2018 году многодетные семьи 60 регионов России смогут получить дополнительные выплаты. Касается это и Башкирии. Пресс-служба Минтруда РБ сообщила, что пособие будет выплачиваться в течение трех лет за третьего и последующего ребенка.

    Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации рассказала, что подать заявление на пособие и получить сертификат на материнский капитал теперь можно будет на портале Госуслуг. Сам сертификат также может быть в электронном виде.

    Кроме того, уфимцы могут сами рассчитать размер детского пособия. На сайте Госуслуг опубликована подробная инструкция вычисления положенных выплат за первого и второго ребенка. Важными для этих подсчетов будут год рождения малыша и средний доход на каждого члена семьи, который затем потребуется сравнить с прожиточным минимум. Если данное пособие окажется недоступным, можно обратиться к программам материнского капитала. Доступна будет также льготная ипотека. В этих случаях средний доход на члена семьи не учитывается.


    Источник: http://ufacitynews.ru/
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    Метки: Общество

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