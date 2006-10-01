Погода в Башкирии: каким будет июль-2018?



— Отметим, что нынешнее лето пришло на территорию республики очень поздно. Первые две декады июня были холодными, — констатирует представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — Так, среднесуточные температуры воздуха по республике в первой декаде были ниже нормы на 4,7 градуса. Во второй декаде июня было холоднее в среднем на 3,5 градуса. Количество осадков в первой декаде составило 180 процентов от декадной нормы, а во второй декаде было сухо (62 процента от декадной нормы). Зато третья декада ознаменовалась изменениями погоды — из-за интенсивных волн тепла, связанных с усилением областей повышенного давления, в Башкирию пришла жара. Сейчас, например, температура воздуха в республике выше нормы на пять-шесть градусов. Впрочем, аномалией такую погоду назвать нельзя — это обычная для РБ погодная ситуация.

Как считает доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев, с учетом дисперсии изменения температур ориентировочно можно сказать, что по температурному режиму июль тоже может оказаться теплым. Средние температуры будут несколько выше нормы.

— Начало июля, скорее всего, будет теплым, затем, во второй декаде возможно похолодание, а после — снова жаркая погода, — поясняет профессор.

Этот прогноз подтверждают и прогностические данные портала Гисметео, согласно которым средняя температура воздуха в июле составит 29-32 градуса по Цельсию. Ожидать ли экстремальной, затяжной жары, как в 2010, 2012 годах? Здесь однозначно сказать сложно. Стоит помнить, что в условиях глобальных изменений климата происходит меридиональное вторжение — то есть, чередование тепла и холода. Изменчивость погоды сохраняется и усиливается, и в связи с этим возможны резкие проникновения фронтов холодных воздушных масс. Поэтому, скорее всего, жаркая погода периодически будет сменяться холодами, считает Ауфар Гареев.

В последнее время в Башкирии систематически наблюдаются ветры со скоростью 15-20 метров. Почему?

— Для территории нашего региона это нормально. Такие ветры наблюдаются при типичных синоптических ситуациях, и возникают при кучево-дождевой, конвективной облачности. То есть, никаких аномалий тут нет, — объясняют в Башгидромете. — В случае, если скорость ветра достигает 25 метров в секунду и выше — это уже опасные погодные явления. В таких случаях жители обязательно получают штормовые предупреждения.

Как считают климатологи, в августе на территории Башкирии также сохранится теплая погода.

Источник: На территорию республики наконец-то пришло настоящее лето. Температура воздуха в эти дни держится на уровне 26-32 градусов. Жители региона, изголодавшиеся по летней погоде, устремляются на природу, к берегам водоемов, чтобы насладиться солнечными лучами, кислородом и теплым ветерком. Некоторые даже решаются искупаться, хотя вода пока еще прохладная. Да и сильные дожди с грозами периодически накрывают наш регион. Каким будет июль в Башкирии? Этот вопрос сейчас интересует всех без исключения — туристов, садоводов да и просто желающих взять очередной отпуск. На вопрос отвечают специалисты-климатологи.— Отметим, что нынешнее лето пришло на территорию республики очень поздно. Первые две декады июня были холодными, — констатирует представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — Так, среднесуточные температуры воздуха по республике в первой декаде были ниже нормы на 4,7 градуса. Во второй декаде июня было холоднее в среднем на 3,5 градуса. Количество осадков в первой декаде составило 180 процентов от декадной нормы, а во второй декаде было сухо (62 процента от декадной нормы). Зато третья декада ознаменовалась изменениями погоды — из-за интенсивных волн тепла, связанных с усилением областей повышенного давления, в Башкирию пришла жара. Сейчас, например, температура воздуха в республике выше нормы на пять-шесть градусов. Впрочем, аномалией такую погоду назвать нельзя — это обычная для РБ погодная ситуация.Как считает доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев, с учетом дисперсии изменения температур ориентировочно можно сказать, что по температурному режиму июль тоже может оказаться теплым. Средние температуры будут несколько выше нормы.— Начало июля, скорее всего, будет теплым, затем, во второй декаде возможно похолодание, а после — снова жаркая погода, — поясняет профессор.Этот прогноз подтверждают и прогностические данные портала Гисметео, согласно которым средняя температура воздуха в июле составит 29-32 градуса по Цельсию. Ожидать ли экстремальной, затяжной жары, как в 2010, 2012 годах? Здесь однозначно сказать сложно. Стоит помнить, что в условиях глобальных изменений климата происходит меридиональное вторжение — то есть, чередование тепла и холода. Изменчивость погоды сохраняется и усиливается, и в связи с этим возможны резкие проникновения фронтов холодных воздушных масс. Поэтому, скорее всего, жаркая погода периодически будет сменяться холодами, считает Ауфар Гареев.В последнее время в Башкирии систематически наблюдаются ветры со скоростью 15-20 метров. Почему?— Для территории нашего региона это нормально. Такие ветры наблюдаются при типичных синоптических ситуациях, и возникают при кучево-дождевой, конвективной облачности. То есть, никаких аномалий тут нет, — объясняют в Башгидромете. — В случае, если скорость ветра достигает 25 метров в секунду и выше — это уже опасные погодные явления. В таких случаях жители обязательно получают штормовые предупреждения.Как считают климатологи, в августе на территории Башкирии также сохранится теплая погода.Источник: http://i-gazeta.com/

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