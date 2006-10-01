Погода в Башкирии: каким будет июль-2018?

На территорию республики наконец-то пришло настоящее лето. Температура воздуха в эти дни держится на уровне 26-32 градусов. Жители региона, изголодавшиеся по летней погоде, устремляются на природу, к берегам водоемов, чтобы насладиться солнечными лучами, кислородом и теплым ветерком. Некоторые даже решаются искупаться, хотя вода пока еще прохладная. Да и сильные дожди с грозами периодически накрывают наш регион. Каким будет июль в Башкирии? Этот вопрос сейчас интересует всех без исключения — туристов, садоводов да и просто желающих взять очередной отпуск. На вопрос отвечают специалисты-климатологи.
— Отметим, что нынешнее лето пришло на территорию республики очень поздно. Первые две декады июня были холодными, — констатирует представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — Так, среднесуточные температуры воздуха по республике в первой декаде были ниже нормы на 4,7 градуса. Во второй декаде июня было холоднее в среднем на 3,5 градуса. Количество осадков в первой декаде составило 180 процентов от декадной нормы, а во второй декаде было сухо (62 процента от декадной нормы). Зато третья декада ознаменовалась изменениями погоды — из-за интенсивных волн тепла, связанных с усилением областей повышенного давления, в Башкирию пришла жара. Сейчас, например, температура воздуха в республике выше нормы на пять-шесть градусов. Впрочем, аномалией такую погоду назвать нельзя — это обычная для РБ погодная ситуация.
Как считает доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев, с учетом дисперсии изменения температур ориентировочно можно сказать, что по температурному режиму июль тоже может оказаться теплым. Средние температуры будут несколько выше нормы.
— Начало июля, скорее всего, будет теплым, затем, во второй декаде возможно похолодание, а после — снова жаркая погода, — поясняет профессор.
Этот прогноз подтверждают и прогностические данные портала Гисметео, согласно которым средняя температура воздуха в июле составит 29-32 градуса по Цельсию. Ожидать ли экстремальной, затяжной жары, как в 2010, 2012 годах? Здесь однозначно сказать сложно. Стоит помнить, что в условиях глобальных изменений климата происходит меридиональное вторжение — то есть, чередование тепла и холода. Изменчивость погоды сохраняется и усиливается, и в связи с этим возможны резкие проникновения фронтов холодных воздушных масс. Поэтому, скорее всего, жаркая погода периодически будет сменяться холодами, считает Ауфар Гареев.
В последнее время в Башкирии систематически наблюдаются ветры со скоростью 15-20 метров. Почему?
— Для территории нашего региона это нормально. Такие ветры наблюдаются при типичных синоптических ситуациях, и возникают при кучево-дождевой, конвективной облачности. То есть, никаких аномалий тут нет, — объясняют в Башгидромете. — В случае, если скорость ветра достигает 25 метров в секунду и выше — это уже опасные погодные явления. В таких случаях жители обязательно получают штормовые предупреждения.
Как считают климатологи, в августе на территории Башкирии также сохранится теплая погода.
Источник: http://i-gazeta.com/
— Отметим, что нынешнее лето пришло на территорию республики очень поздно. Первые две декады июня были холодными, — констатирует представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — Так, среднесуточные температуры воздуха по республике в первой декаде были ниже нормы на 4,7 градуса. Во второй декаде июня было холоднее в среднем на 3,5 градуса. Количество осадков в первой декаде составило 180 процентов от декадной нормы, а во второй декаде было сухо (62 процента от декадной нормы). Зато третья декада ознаменовалась изменениями погоды — из-за интенсивных волн тепла, связанных с усилением областей повышенного давления, в Башкирию пришла жара. Сейчас, например, температура воздуха в республике выше нормы на пять-шесть градусов. Впрочем, аномалией такую погоду назвать нельзя — это обычная для РБ погодная ситуация.
Как считает доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфар Гареев, с учетом дисперсии изменения температур ориентировочно можно сказать, что по температурному режиму июль тоже может оказаться теплым. Средние температуры будут несколько выше нормы.
— Начало июля, скорее всего, будет теплым, затем, во второй декаде возможно похолодание, а после — снова жаркая погода, — поясняет профессор.
Этот прогноз подтверждают и прогностические данные портала Гисметео, согласно которым средняя температура воздуха в июле составит 29-32 градуса по Цельсию. Ожидать ли экстремальной, затяжной жары, как в 2010, 2012 годах? Здесь однозначно сказать сложно. Стоит помнить, что в условиях глобальных изменений климата происходит меридиональное вторжение — то есть, чередование тепла и холода. Изменчивость погоды сохраняется и усиливается, и в связи с этим возможны резкие проникновения фронтов холодных воздушных масс. Поэтому, скорее всего, жаркая погода периодически будет сменяться холодами, считает Ауфар Гареев.
В последнее время в Башкирии систематически наблюдаются ветры со скоростью 15-20 метров. Почему?
— Для территории нашего региона это нормально. Такие ветры наблюдаются при типичных синоптических ситуациях, и возникают при кучево-дождевой, конвективной облачности. То есть, никаких аномалий тут нет, — объясняют в Башгидромете. — В случае, если скорость ветра достигает 25 метров в секунду и выше — это уже опасные погодные явления. В таких случаях жители обязательно получают штормовые предупреждения.
Как считают климатологи, в августе на территории Башкирии также сохранится теплая погода.
Источник: http://i-gazeta.com/
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