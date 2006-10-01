Смогут ли пенсионеры в Башкирии получить доплату к пенсии в 2019 году? Минтруд России разрабатывает нормативный акт, согласно которому изменится подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах РФ, сообщает klerk.ru.
На данный момент во всех российских субъектах величину прожиточного минимума пенсионера считают по-разному. Минтруд РФ такой расклад не устраивает. Принято решение перейти на единый подход к определению величины ПМП во всех регионах. Таким образом, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины ПМП в субъекте его проживания, он сможет рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату к пенсии, с помощью которой сумма выплаты будет доведена до величины ПМП в том или ином регионе.
Федеральную социальную доплату смогут получить пенсионеры, у которых общая сумма денежных выплат не достигает величины ПМП, установленного в регионе его проживания, который, в свою очередь, ниже величины ПМП в целом по России.
Региональную социальную доплату будут начислять органы социальной защиты региона в случае, если ПМП в субъекте выше, чем аналогичный показатель в целом по стране, но общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
ПМП устанавливается региональными властями в конце года при формировании бюджета. Однако, по данным Минтруда РФ, в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена. Это приводит к тому, что установленной малообеспеченному пенсионеру социальной доплаты к пенсии не хватает для того, чтобы довести его материальный уровень до фактического регионального ПМП. Чтобы не допускать такого впредь, предлагается уточнить порядок определения величины ПМП во всех субъектах.
Величина ПМП для определения социальной доплаты к пенсии по стране в целом и в регионах в частности устанавливается на основании стоимости потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания. Для обеспечения единого подхода величина ПМП на следующий финансовый год будет устанавливаться в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года.
Как разъясняет Минтруд, изменение порядка установления величины ПМП ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров. Это положение закреплено п.8 ст. 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», согласно которому при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины ПМП общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше, чем в предыдущем году.
В число 14 регионов, в которых, по данным Минтруда, ПМП установлен ниже фактической среднегодовой величины, Башкирия не вошла. Так, если в целом по стране ПМП за второй квартал прошлого года составил 8 506 рублей, а за текущий год — 8 726 рублей, в нашей республике ПМП за второй квартал прошлого года был равен 7 297 рублей (по данным Минтруда РБ), а за текущий год — 8 320 рублей (по данным Пенсионного фонда РФ). Как видим, годовой ПМП в Башкирии выше, чем ПМП за второй квартал предшествующего года. Таким образом, если бы расчет по новой методике Минтруда РФ происходил бы в этом году, то неработающие малоимущие пенсионеры в нашей республике доплату бы не получили. Но и меньше бы общая сумма выплат не стала.
Новая методика заработает не раньше 2019 года. Таким образом, доплата пенсионерам будет осуществляться с учетом прожиточного минимума за второй квартал 2018 года, который пока не установлен.
Напомним, что сейчас в стране активно обсуждается инициатива правительства России о повышении пенсионного возраста женщинам до 63 лет, а мужчинам до 65 лет. Академик Роберт Нигматулин высказал мнение большинства: пенсионный возраст для трудящихся повышать нельзя.
Источник: http://i-gazeta.com/
На данный момент во всех российских субъектах величину прожиточного минимума пенсионера считают по-разному. Минтруд РФ такой расклад не устраивает. Принято решение перейти на единый подход к определению величины ПМП во всех регионах. Таким образом, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины ПМП в субъекте его проживания, он сможет рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату к пенсии, с помощью которой сумма выплаты будет доведена до величины ПМП в том или ином регионе.
Федеральную социальную доплату смогут получить пенсионеры, у которых общая сумма денежных выплат не достигает величины ПМП, установленного в регионе его проживания, который, в свою очередь, ниже величины ПМП в целом по России.
Региональную социальную доплату будут начислять органы социальной защиты региона в случае, если ПМП в субъекте выше, чем аналогичный показатель в целом по стране, но общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
ПМП устанавливается региональными властями в конце года при формировании бюджета. Однако, по данным Минтруда РФ, в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена. Это приводит к тому, что установленной малообеспеченному пенсионеру социальной доплаты к пенсии не хватает для того, чтобы довести его материальный уровень до фактического регионального ПМП. Чтобы не допускать такого впредь, предлагается уточнить порядок определения величины ПМП во всех субъектах.
Величина ПМП для определения социальной доплаты к пенсии по стране в целом и в регионах в частности устанавливается на основании стоимости потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания. Для обеспечения единого подхода величина ПМП на следующий финансовый год будет устанавливаться в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года.
Как разъясняет Минтруд, изменение порядка установления величины ПМП ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров. Это положение закреплено п.8 ст. 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», согласно которому при пересмотре размеров социальных доплат к пенсии в связи с изменением величины ПМП общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше, чем в предыдущем году.
В число 14 регионов, в которых, по данным Минтруда, ПМП установлен ниже фактической среднегодовой величины, Башкирия не вошла. Так, если в целом по стране ПМП за второй квартал прошлого года составил 8 506 рублей, а за текущий год — 8 726 рублей, в нашей республике ПМП за второй квартал прошлого года был равен 7 297 рублей (по данным Минтруда РБ), а за текущий год — 8 320 рублей (по данным Пенсионного фонда РФ). Как видим, годовой ПМП в Башкирии выше, чем ПМП за второй квартал предшествующего года. Таким образом, если бы расчет по новой методике Минтруда РФ происходил бы в этом году, то неработающие малоимущие пенсионеры в нашей республике доплату бы не получили. Но и меньше бы общая сумма выплат не стала.
Новая методика заработает не раньше 2019 года. Таким образом, доплата пенсионерам будет осуществляться с учетом прожиточного минимума за второй квартал 2018 года, который пока не установлен.
Напомним, что сейчас в стране активно обсуждается инициатива правительства России о повышении пенсионного возраста женщинам до 63 лет, а мужчинам до 65 лет. Академик Роберт Нигматулин высказал мнение большинства: пенсионный возраст для трудящихся повышать нельзя.
Источник: http://i-gazeta.com/
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