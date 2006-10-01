В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи

В 2019 году Уфа примет Всероссийский форум семьи, в рамках которого пройдёт VI Съезд уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона также отметил, что это не единственное крупное мероприятие в социальной сфере, которое состоится в республике в 2019 году. Так, в начале года в столице Башкирии пройдёт крупный международный форум к 100-летию Международной организации труда.