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    В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи

    slavin Сегодня, 09:00114
    В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи
    В 2019 году Уфа примет Всероссийский форум семьи, в рамках которого пройдёт VI Съезд уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.


    Руководитель региона также отметил, что это не единственное крупное мероприятие в социальной сфере, которое состоится в республике в 2019 году. Так, в начале года в столице  Башкирии пройдёт крупный международный форум к 100-летию Международной организации труда.



    – Этот форум имеет свой девиз: «Будущее сферы труда: занятость молодежи», – сказал Рустэм Хамитов. – Необходимо хорошо подготовиться к этому важному международному мероприятию. Хочется, чтобы форум прошёл на очень высоком уровне.


    Источник: https://gtrk.tv/
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    Метки: Уфа

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