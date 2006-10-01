Школьник из Уфы вынесет мяч на поле на матче ЧМ по футболу в Казани

Юный уфимский арбитр FIFA 2018 выйдет на матч мундиаля в Казани. Богдан Незаметдинов вместе с папой сегодня вылетел в столицу Татарстана, где уже 30 июня вынесет мяч на поле стадиона перед началом 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

Незаметдиновы тщательно подбирают гардероб. С собой в поездку Богдан собрал все самое необходимое. Юного арбитра экипируют с ног до головы для участия в матче чемпионата мира, но он все равно положил в чемодан спортивную форму и бутсы. На всякий случай.

Богдан Незаметдинов, победитель конкурса «Юный арбитр чемпионата мира по футболу»: «Впечатления очень хорошие, я очень рад, что поеду сейчас на матч, на одну восьмую финала. Друзья все поздравляли из команды, когда я на тренировку пришел, все меня по телику увидели и все начали поздравлять, спрашивали, на какой матч поеду».

Пока он только начинает осваивать атрибут болельщика, играть в футбол получается намного лучше. Не пропускал тренировки даже с травмой. Правда, пришлось оставить вратарскую позицию и выйти в поле. Оно и понятно: форму терять из-за травмы не хотелось. Ведь на месте Богдана мечтают оказаться миллионы мальчишек. Он вошел в число победителей конкурса «Юный арбитр FIFA 2018». За него радовались и в школе, и в родной команде.

Александр Дударев, тренер спортивной школы № 31 г. Уфы: «Конечно, переполняли эмоции и радость за Богдана, что именно он попал в это число участников, обрадовался. Богдан занимается на протяжении трех лет в этой школе, достаточно перспективный вратарь он, успехи, выиграл первенство Башкирии в этом году, первенство города».

Все разговоры только о футболе. В какой группе играют самые сильные команды и кто же доберется до финала – об этом Богдан вместе с папой может говорить часами.

Сергей Незаметдинов, папа Богдана Незаметдинова: «Дождик нам не помеха, мы все равно отправимся, ну самое главное – долететь, мягкой посадки нам, и увидеть реальный футбол. Все в курсе, что 30-го в 17:00 по Москве Богдан будет выносить мячик, и все примкнут к телевизорам».

30 июня Богдан Незаметдинов вынесет мяч на поле стадиона перед началом 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Юного арбитра из Башкортостана увидят миллионы болельщиков со всей планеты.