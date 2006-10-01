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    Где в Башкирии будут гореть леса

    slavin Сегодня, 10:0940
    Где в Башкирии будут гореть леса
    «Авиалесохрана» дала прогноз по лесным пожарам на июль по стране. В Башкирии возгорания в лесах прогнозируются в южных и центральных районах региона.

    ФБУ «Авиалесохрана» создает прогноз на основании гидрометеорологической обстановки за июнь, на данных Гидрометцентра РФ по температуре и осадкам на июль, а также собственных многолетних данных, пояснили в Минлесхозе РБ.

    Соответственно, можно сделать вывод, что в июле на юге и в центре республики будет превалировать достаточно сухая и жаркая погода. Однако вероятность любого долгосрочного прогноза —70%.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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