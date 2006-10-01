Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом

    slavin Сегодня, 10:10104
    В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом

    28 июня, в Иглинском районе республики вспыхнул коттедж. ЧП случилось в поселке Девичья гора. Местные жители сразу же вызвали на подмогу спасателей.


    — В крышу дома ударила молния, от разряда загорелась крыша. Пламя занялось очень быстро, кровля полыхала, — рассказали очевидцы.

    На место происшествия прибыла бригада из девяти спасателей, а также четыре единицы спецтехники. Пожарные тушили огонь около трех часов. К счастью, обошлось без пострадавших. Здание не разрушилось, но крыша выгорела полностью.


    Источник: https://ufa1.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Иглинский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus