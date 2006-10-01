В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом

28 июня, в Иглинском районе республики вспыхнул коттедж. ЧП случилось в поселке Девичья гора. Местные жители сразу же вызвали на подмогу спасателей.

— В крышу дома ударила молния, от разряда загорелась крыша. Пламя занялось очень быстро, кровля полыхала, — рассказали очевидцы.



На место происшествия прибыла бригада из девяти спасателей, а также четыре единицы спецтехники. Пожарные тушили огонь около трех часов. К счастью, обошлось без пострадавших. Здание не разрушилось, но крыша выгорела полностью.