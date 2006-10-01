В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра

Частично оказались подтоплены цокольные этажи административного здания. Сотрудникам пришлось вызвать спасателей. По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что административное здание в настоящий момент находится на реконструкции и временно не функционирует. Внутрь цокольного этажа вода попала незначительно. На улице, вблизи со зданием, вода поднялась приблизительно на 20 см от уровня асфальта. Пострадавших нет.
В прошлом году в сентябре цокольные этажи здания Росреестра уже затапливало, также в результате обильных ливней. Тогда спасатели откачали из помещений 145 кубометров воды.
Также вчера во время прохождения обильных осадков подтопило проезжие части на перекрестке ул. Вологодская и ул. Черниковская, ул. Кольцевая, ул. Винницкая, ул. Р. Люксембург в Калининском районе. Ниже по ул. Вологодская в частном секторе в огородах зафиксирован подъем воды приблизительно на 15-20 см от уровня земли. Подтопление носило временный характер, затем вода ушла в ливневые системы без затруднения. На проезжих частях города вода отсутствует.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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