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    В Башкирии приняли новый закон для предотвращения пробок

    slavin Сегодня, 11:3367
    В Башкирии приняли новый закон для предотвращения пробок

    В Башкирии депутаты приняли новый закон для предотвращения пробок на дорогах. Поправки коснутся торговых комплексов и центров.

    Теперь к ним будут предъявлять те же требования, что и к объектам дорожного сервиса. Торговые объекты площадью свыше 10 тысяч квадратных метров должны будут оборудовать стоянки, заезды, съезды, переходно-скоростные полосы и светофоры рядом со своей территорией.

    Раньше это касалось только ТЦ рядом с дорогами федерального значения, теперь закон распространяется на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.


    Источник: http://ufatime.ru/
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