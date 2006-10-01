В Башкирии приняли новый закон для предотвращения пробок

В Башкирии депутаты приняли новый закон для предотвращения пробок на дорогах. Поправки коснутся торговых комплексов и центров.

Теперь к ним будут предъявлять те же требования, что и к объектам дорожного сервиса. Торговые объекты площадью свыше 10 тысяч квадратных метров должны будут оборудовать стоянки, заезды, съезды, переходно-скоростные полосы и светофоры рядом со своей территорией.

Раньше это касалось только ТЦ рядом с дорогами федерального значения, теперь закон распространяется на дороги регионального, межмуниципального и местного значения.