Главы Башкирии и Оренбурга договорились о расширении федеральной трассы

Между Стерлитамаком и Оренбургом должна появиться новая комфортная магистраль. Глава республики Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг уже встретились и обсудили детали проекта.



- Начинать строить дорогу нужно уже сейчас. Лучше всего если она будет четырехполосной. Хот пока транспортный поток еще не слишком интенсивный, этио время не за горами. К тому же появится выход на Казахстан и Китай. Тогда поток возрастет, - рассказал Рустэхм Хамитов.



Руководители двух регионов уже подписали соглашение о сотрудничестве в 2014 году. Тогда глава республики отметил, что необходимо дополнять друг друга и помогать в развитии бизнеса.

