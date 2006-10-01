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    Главы Башкирии и Оренбурга договорились о расширении федеральной трассы

    slavin Сегодня, 11:5347
    Главы Башкирии и Оренбурга договорились о расширении федеральной трассы

    Между Стерлитамаком и Оренбургом должна появиться новая комфортная магистраль. Глава республики Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг уже встретились и обсудили детали проекта.


    - Начинать строить дорогу нужно уже сейчас. Лучше всего если она будет четырехполосной. Хот пока транспортный поток еще не слишком интенсивный, этио время не за горами. К тому же появится выход на Казахстан и Китай. Тогда поток возрастет, - рассказал Рустэхм Хамитов.

    Руководители двух регионов уже подписали соглашение о сотрудничестве в 2014 году. Тогда глава республики отметил, что необходимо дополнять друг друга и помогать в развитии бизнеса.


    Источник: https://ufa1.ru/
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