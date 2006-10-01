В Башкортостане «Пятерочка» хочет расширить ассортимент с помощью сельхозкооперативов

В Учалинском районе Башкирии Сабантуй посвятили Году семьи

Вчера, 2 июня, в Учалинском районе республики прошёл Сабантуй. Данное мероприятие было организовано в честь Года семьи в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба района.