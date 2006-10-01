В Башкортостане «Пятерочка» хочет расширить ассортимент с помощью сельхозкооперативов

28 июня в ГБУ ЦСК РБ представители сельскохозяйственных потребительских кооперативов встретились с директором кластера федеральной торговой сети «Пятерочка» Сергеем Докучаевым.
Во время рабочей встречи обсуждалась организация взаимодействия для продвижения продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Как отметил Сергей Докучаев, в настоящее время доля сельхозпродукции в сети магазинов «Пятерочка» составляет до 18%, а ранее составляла – 11%. Учитывая спрос на натуральную продукцию, планируется увеличение ее доли до 25%. Ассортимент будет за счет новых поставщиков в лице сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Сергей Докучаев проинформировал об условиях подачи заявок на поставку продукции через «Оптово-распределительный центр», а также по форматам «кооперативная полка» и «кооперативный уголок».
Для работы с сетевыми магазинами «Пятерочка» необходимо выполнение двух условий: наличие сертификата на продукцию и гарантированный, закрепленными контрактами объем поставок продукции.
Присутствующих представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов заинтересовала перспектива сотрудничества. Было отмечено, что дальнейшая работа будет выстроена на основе прямых контактов, что благоприятно отразится на реализации кооперативной продукции и позволит увеличить доходы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Во время рабочей встречи обсуждалась организация взаимодействия для продвижения продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Как отметил Сергей Докучаев, в настоящее время доля сельхозпродукции в сети магазинов «Пятерочка» составляет до 18%, а ранее составляла – 11%. Учитывая спрос на натуральную продукцию, планируется увеличение ее доли до 25%. Ассортимент будет за счет новых поставщиков в лице сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Сергей Докучаев проинформировал об условиях подачи заявок на поставку продукции через «Оптово-распределительный центр», а также по форматам «кооперативная полка» и «кооперативный уголок».
Для работы с сетевыми магазинами «Пятерочка» необходимо выполнение двух условий: наличие сертификата на продукцию и гарантированный, закрепленными контрактами объем поставок продукции.
Присутствующих представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов заинтересовала перспектива сотрудничества. Было отмечено, что дальнейшая работа будет выстроена на основе прямых контактов, что благоприятно отразится на реализации кооперативной продукции и позволит увеличить доходы.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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