В Уфе обсудили законопроект о пенсионной реформе





«Этот вопрос один из самых обсуждаемых на данный момент, поскольку пенсионная реформа затрагивает всех россиян, — отметила председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. — За время подготовки к нашему круглому столу Общественной палатой Башкортостана утвержден состав Временной рабочей группы, в состав которой вошли члены Общественной палаты республики, в число экспертов — руководители ряда общественных организаций региона, профессорско-преподавательский состав, известные политологи и социологи. Мы также обратились к общественным советам всех муниципальных районов и городов Башкортостана для учета общественного мнения, чтобы охватить максимально возможную аудиторию.



Численность пенсионеров в России весьма значительна, в 2018 году на одного пенсионера приходится порядка 1,8 — 2 человека трудоспособного возраста, — отметили эксперты. — Помимо этого более 50 процентов пенсионеров продолжают работать и после наступления пенсионного возраста, продлевая возраст своего «активного долголетия».



Эксперты уверены, что нужны специальные программы переквалификации граждан предпенсионного возраста, которые бы гарантировали им работу. Также нужны меры по мотивированию работодателей, которые трудоустраивают людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

В ходе обсуждения отмечалось, что изменения пенсионного законодательства обязательно должны происходить с учетом демографической политики. По словам председателя Региональной общественной организации «Совет матерей «Материнское сердце» Республики Башкортостан Гульшат Ибрагимовой, нужно предусмотреть для многодетных женщин возможность раннего выхода на пенсию. Также необходимо учитывать возможности пенсионеров в роли бабушек и дедушек для воспитания внуков.



Предлагаемый законопроект не учитывает климатические условия работы в регионах, а они, естественно, оказывают влияние на возможность продолжения работы в более старшем возрасте.



Звучали также предложения о необходимости анализа финансового состояния Пенсионного фонда России и целесообразности использования регрессивной шкалы налогообложения.



По итогам круглого стола и обработки всех предложений Общественной палатой Башкортостана будут подготовлены аналитические материалы для их направления в Общественную палату России.



До 2 июля все желающие могут направить свои предложения о законопроекте на электронную почту oprb2011@mail.ru с пометкой «Предложения по пенсионной реформе в РФ».

Источник: В Уфе прошло общественное обсуждение законопроекта пенсионной реформы, предложенной правительством России, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ. В слушаниях участвовали представители Общественной палаты республики, региональных органов власти, бизнеса, некоммерческого сектора, депутаты, социологи и политологи.«Этот вопрос один из самых обсуждаемых на данный момент, поскольку пенсионная реформа затрагивает всех россиян, — отметила председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. — За время подготовки к нашему круглому столу Общественной палатой Башкортостана утвержден состав Временной рабочей группы, в состав которой вошли члены Общественной палаты республики, в число экспертов — руководители ряда общественных организаций региона, профессорско-преподавательский состав, известные политологи и социологи. Мы также обратились к общественным советам всех муниципальных районов и городов Башкортостана для учета общественного мнения, чтобы охватить максимально возможную аудиторию.Численность пенсионеров в России весьма значительна, в 2018 году на одного пенсионера приходится порядка 1,8 — 2 человека трудоспособного возраста, — отметили эксперты. — Помимо этого более 50 процентов пенсионеров продолжают работать и после наступления пенсионного возраста, продлевая возраст своего «активного долголетия».Эксперты уверены, что нужны специальные программы переквалификации граждан предпенсионного возраста, которые бы гарантировали им работу. Также нужны меры по мотивированию работодателей, которые трудоустраивают людей предпенсионного и пенсионного возрастов.В ходе обсуждения отмечалось, что изменения пенсионного законодательства обязательно должны происходить с учетом демографической политики. По словам председателя Региональной общественной организации «Совет матерей «Материнское сердце» Республики Башкортостан Гульшат Ибрагимовой, нужно предусмотреть для многодетных женщин возможность раннего выхода на пенсию. Также необходимо учитывать возможности пенсионеров в роли бабушек и дедушек для воспитания внуков.Предлагаемый законопроект не учитывает климатические условия работы в регионах, а они, естественно, оказывают влияние на возможность продолжения работы в более старшем возрасте.Звучали также предложения о необходимости анализа финансового состояния Пенсионного фонда России и целесообразности использования регрессивной шкалы налогообложения.По итогам круглого стола и обработки всех предложений Общественной палатой Башкортостана будут подготовлены аналитические материалы для их направления в Общественную палату России.До 2 июля все желающие могут направить свои предложения о законопроекте на электронную почту oprb2011@mail.ru с пометкой «Предложения по пенсионной реформе в РФ».Источник: http://i-gazeta.com/

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