В Уфе в десятый раз прошел Парад колясок

В Уфе прошел парад колясок. Конкурс на самое оригинальное воплощение идеи проходит вот уже в 10-й раз. В колонне с юными пиратами и сотрудниками проехалась и съемочная группа «БСТ».

Двухлетняя Нинэль освоила байк и уже наматывает круги по площади, не скрывая татуировки. Правда, велосипед пока детский и беговой, а рисунки на руках – имитация.

Эдуард Саетгареев: «Наша дочь в этом году научилась ездить на беговеле. Ей меньше 2-х лет, а уже рассекает по двору. Поэтому решили одеть ее как байкера».

Ещё в подгузнике, а уже на коне. Коляска 6-месячной Мадины сегодня в форме лошади, а сама кроха – в башкирском костюме, как и вся семья. Участие в параде для Абдулмановых стало традицией. 6 лет назад старшего брата Мадины наряжали Урал-батыром.

В этом году особо популярна национальная тема. Многие семьи одеты в башкирские костюмы. К площади перед ГКЗ «Башкортостан» пришвартовались и несколько пиратских кораблей. Все костюмы и макеты колясок родители мастерили своими руками.

Рамиля Явгильдина, Гаухар и Раиля Фаизовы: «В основном картон. Каркас алюминиевый. Статуэтку сделали из пластилина».

Более трехсот участников собрались в костюмированную колонну. Финиш – в парке Якутова. Ну и, конечно, безопасность превыше всего – малышей на проезжую часть не пускают. Колонну сопровождают и люди в форме, но сегодня это участники конкурса. Одна из 7 номинаций – «Мой папа – лучший», где украшение коляски сделано под стать профессии папы.

Специальная номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья. У 7-летнего Льва целый список заболеваний: ДЦП, эпилепсия, аутизм. Сегодня мальчик в образе сказочного железного дровосека. Персонаж из «Волшебника изумрудного города» искал сердце, Лёва же ищет доброту в сердцах окружающих.

Аннета Валиева: «Железный человек искал сердце, и Железный человек утверждал, что зорко только сердце, глазами самого главного не увидишь».

Парад колясок проходит в Уфе вот уже в 10-й раз. С каждым разом участников становится только больше. Родители креативят и с пеленок взращивают у детей оригинальность.