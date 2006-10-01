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    В Уфе в десятый раз прошел Парад колясок

    slavin Вчера, 09:11157
    В Уфе в десятый раз прошел Парад колясок

    В Уфе прошел парад колясок. Конкурс на самое оригинальное воплощение идеи проходит вот уже в 10-й раз. В колонне с юными пиратами и сотрудниками проехалась и съемочная группа «БСТ».

    Двухлетняя Нинэль освоила байк и уже наматывает круги по площади, не скрывая татуировки. Правда, велосипед пока детский и беговой, а рисунки на руках – имитация.


    Эдуард Саетгареев: «Наша дочь в этом году научилась ездить на беговеле. Ей меньше 2-х лет, а уже рассекает по двору. Поэтому решили одеть ее как байкера».

    Ещё в подгузнике, а уже на коне. Коляска 6-месячной Мадины сегодня в форме лошади, а сама кроха – в башкирском костюме, как и вся семья. Участие в параде для Абдулмановых стало традицией. 6 лет назад старшего брата Мадины наряжали Урал-батыром.


    В этом году особо популярна национальная тема. Многие семьи одеты в башкирские костюмы. К площади перед ГКЗ «Башкортостан» пришвартовались и несколько пиратских кораблей. Все костюмы и макеты колясок родители мастерили своими руками.


    Рамиля Явгильдина, Гаухар и Раиля Фаизовы: «В основном картон. Каркас алюминиевый. Статуэтку сделали из пластилина».


    Более трехсот участников собрались в костюмированную колонну. Финиш – в парке Якутова. Ну и, конечно, безопасность превыше всего – малышей на проезжую часть не пускают. Колонну сопровождают и люди в форме, но сегодня это участники конкурса. Одна из 7 номинаций – «Мой папа – лучший», где украшение коляски сделано под стать профессии папы.


    Специальная номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья. У 7-летнего Льва целый список заболеваний: ДЦП, эпилепсия, аутизм. Сегодня мальчик в образе сказочного железного дровосека. Персонаж из «Волшебника изумрудного города» искал сердце, Лёва же ищет доброту в сердцах окружающих.


    Аннета Валиева: «Железный человек искал сердце, и Железный человек утверждал, что зорко только сердце, глазами самого главного не увидишь».

    Парад колясок проходит в Уфе вот уже в 10-й раз. С каждым разом участников становится только больше. Родители креативят и с пеленок взращивают у детей оригинальность.



    Автор: Лилия Курбанова Источник: https://bash.news/

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    Метки: Уфа

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