Трассы в Башкирии отремонтируют по новой технологии

Трассы в Башкирии будут ремонтировать по-новому. Свежий асфальт по технологии СПАС уложат на 168 километрах.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Приуралье», 65,5 километра дорожного слоя восстановят на трассе М-7 «Волга», 64 километра – на М-5 «Урал», 39 – на Р240 Уфа – Оренбург.

Система СПАС – отечественная разработка, которая увеличивает срой службы покрытия на 20-30 процентов. Специалисты создают смесь с учетом климатических условий под конкретную нагрузку, поэтому для каждого участка разрабатывают свой рецепт.