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    Трассы в Башкирии отремонтируют по новой технологии

    slavin Вчера, 12:01150
    Трассы в Башкирии отремонтируют по новой технологии

    Трассы в Башкирии будут ремонтировать по-новому. Свежий асфальт по технологии СПАС уложат на 168 километрах.

    Как сообщили в ФКУ Упрдор «Приуралье», 65,5 километра дорожного слоя восстановят на трассе М-7 «Волга», 64 километра – на М-5 «Урал», 39 – на Р240 Уфа – Оренбург.

    Система СПАС – отечественная разработка, которая увеличивает срой службы покрытия на 20-30 процентов. Специалисты создают смесь с учетом климатических условий под конкретную нагрузку, поэтому для каждого участка разрабатывают свой рецепт.


    Источник: http://ufatime.ru/
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