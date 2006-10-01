В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги

Установлены новые цены на электроэнергию в Башкортостане на второе полугоди ...

С 1 июля 2014 года Постановлением Государственного комитета республики Башкортостан по тарифам от 28 ноября 2013 года № 569 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Башкортостан на 2014 год» введены тарифы на электроэнергию для населения в РБ на второе полугодие.