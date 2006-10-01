В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2018 года в Башкирии, как и во всех остальных районах России, выросли тарифы на коммунальные услуги. Возросла стоимость холодной и горячей воды, услуг водоотведения, тепловой энергии, электрической энергии и природного газа.
Как напоминает администрация Уфы, индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утверждены распоряжением Главы Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года. Для Уфы предельный индекс утвержден в размере 12,8 процента.
По данным, выложенным на сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам, для жителей Уфы, согласно утвержденным тарифам:
— стоимость кубометра холодной воды увеличится на 1,23 рубля — до 25 рублей за один кубометр.
— плата за водоотведение (канализацию) повысится на 5,96 рубля — с 23,82 до 29,78 рублей за кубометр.
— стоимость платы за тепловую энергию или отопление вырастет на 79,13 рублей за Гкал и составит 2057,45 рублей за Гкал.
— тариф на электроэнергию для домов с электроплитами повысится с 2,01 до 2,11 рубля за кВт/час. Для домов без электроплит стоимость подрастет с 2,87 до 3,01 рубля за кВт/час.
— природный газ — с 6,75 до 6,98 рубля за кубический метр.
Рост платы за жилищно-коммунальные услуги, как для собственников, так и для нанимателей помещений с 1 июля 2018 года в среднем увеличится от 5 до 5,7 процента в зависимости от того, оборудованы квартиры индивидуальными приборами учета коммунальных услуг или нет.
Источник: http://i-gazeta.com/
Как напоминает администрация Уфы, индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утверждены распоряжением Главы Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года. Для Уфы предельный индекс утвержден в размере 12,8 процента.
По данным, выложенным на сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам, для жителей Уфы, согласно утвержденным тарифам:
— стоимость кубометра холодной воды увеличится на 1,23 рубля — до 25 рублей за один кубометр.
— плата за водоотведение (канализацию) повысится на 5,96 рубля — с 23,82 до 29,78 рублей за кубометр.
— стоимость платы за тепловую энергию или отопление вырастет на 79,13 рублей за Гкал и составит 2057,45 рублей за Гкал.
— тариф на электроэнергию для домов с электроплитами повысится с 2,01 до 2,11 рубля за кВт/час. Для домов без электроплит стоимость подрастет с 2,87 до 3,01 рубля за кВт/час.
— природный газ — с 6,75 до 6,98 рубля за кубический метр.
Рост платы за жилищно-коммунальные услуги, как для собственников, так и для нанимателей помещений с 1 июля 2018 года в среднем увеличится от 5 до 5,7 процента в зависимости от того, оборудованы квартиры индивидуальными приборами учета коммунальных услуг или нет.
Источник: http://i-gazeta.com/
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