В Башкирии появятся 27 новых подразделений противопожарной службы





На региональном уровне впервые в Российской Федерации принят столь масштабный документ стратегического планирования в области развития пожарно-спасательных сил всех видов. Это важный шаг вперед в развитии Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



На территории республики 11 пожарных депо построены более 70 лет назад, также в ряде населенных пунктов, где будут размещены вновь создаваемые подразделения противопожарной службы республики, отсутствуют здания для пожарных депо. Поэтому приоритетной задачей Стратегии является поэтапное строительство пожарных депо. Ставка будет делаться на малобюджетные быстровозводимые модульные депо.



На первом этапе (2018-2020 годы) Стратегии предусмотрен ввод в эксплуатацию зданий 11 пожарных депо. Из них – 3 депо в 2018 году: в Зилаире, в Верхнем Авзяне и Темясово. В 2019 году в рамках Стратегии планируется реализовать пилотный проект пожарного депо в Красноусольском из модульных конструкций, производимых на территории республики.



Приоритетным направлением станет обновление устаревшего парка автоцистерн. К концу реализации Стратегии будет достигнуто 100%-ное обновление устаревшего парка.



Стратегией поэтапно решается также проблема отсутствия автолестниц у пожарной охраны 11 муниципальных районов. В первоэтапном порядке предусмотрено приобретение автолестниц для Месягутово, Красноусольска и Малояза, где имеются многоэтажные объекты социального назначения.

Источник: Правительством Башкирии утверждена Стратегия развития пожарно-спасательных сил на период до 2030 года, разработанная Государственным комитетом по чрезвычайным ситуациям.На региональном уровне впервые в Российской Федерации принят столь масштабный документ стратегического планирования в области развития пожарно-спасательных сил всех видов. Это важный шаг вперед в развитии Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.На территории республики 11 пожарных депо построены более 70 лет назад, также в ряде населенных пунктов, где будут размещены вновь создаваемые подразделения противопожарной службы республики, отсутствуют здания для пожарных депо. Поэтому приоритетной задачей Стратегии является поэтапное строительство пожарных депо. Ставка будет делаться на малобюджетные быстровозводимые модульные депо.На первом этапе (2018-2020 годы) Стратегии предусмотрен ввод в эксплуатацию зданий 11 пожарных депо. Из них – 3 депо в 2018 году: в Зилаире, в Верхнем Авзяне и Темясово. В 2019 году в рамках Стратегии планируется реализовать пилотный проект пожарного депо в Красноусольском из модульных конструкций, производимых на территории республики.Приоритетным направлением станет обновление устаревшего парка автоцистерн. К концу реализации Стратегии будет достигнуто 100%-ное обновление устаревшего парка.Стратегией поэтапно решается также проблема отсутствия автолестниц у пожарной охраны 11 муниципальных районов. В первоэтапном порядке предусмотрено приобретение автолестниц для Месягутово, Красноусольска и Малояза, где имеются многоэтажные объекты социального назначения.Источник: https://proural.info/

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