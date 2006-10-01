Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии

Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать тление мусора на полигоне ТБО в Краснокамском районе Башкирии.
Источник: https://gtrk.tv/
Напомним, 30 июня возле поселка Новый Чуганак загорелась огромная свалка. Пожар распространился на 300 кв.м. Огнеборцы вот уже вторые сутки тушат очаги тления.
На полигоне есть водоисточник, благодаря ему в 01.20 пожар был локализован. Мусор обсыпают глиной.
Спасатели Дюртюлинского района взяли пробы воздуха для анализа. Оказалось, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, проливка тлеющих очагов будет проводиться до полной ликвидации. Что стало причиной возгорания мусора, пока неизвестно.
Источник: https://gtrk.tv/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.