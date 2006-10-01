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    Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии

    slavin Вчера, 11:44131
    Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания на мусорном полигоне в Башкирии
    Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать тление мусора на полигоне ТБО в Краснокамском районе Башкирии.


    Напомним, 30 июня возле поселка Новый Чуганак загорелась огромная свалка. Пожар распространился на 300 кв.м. Огнеборцы вот уже вторые сутки тушат очаги тления.


    На полигоне есть водоисточник, благодаря ему в 01.20 пожар был локализован. Мусор обсыпают глиной.


    Спасатели Дюртюлинского района взяли пробы воздуха для анализа. Оказалось, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.


    Как сообщили в ГУ МЧС России по РБ, проливка тлеющих очагов будет проводиться до полной ликвидации. Что стало причиной возгорания мусора, пока неизвестно.


    Источник: https://gtrk.tv/
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