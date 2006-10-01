Еще больше семей смогут получить 300 тысяч при рождении первого ребенка

3 июля на заседании Президиума Правительства принято Постановление Правительства Республики Башкортостан «О внесении изменений в Порядок предоставления семье единовременной социальной выплаты на рождение первого ребенка».

В соответствии с изменениями, первый ребенок в семье может быть рожден не на территории Республики Башкортостан, увеличивается срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев. Кроме того, увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 1 марта 2018 года.



- Семьи, ранее получившие отказ Госстроя РБ в постановке на учет по причине несоответствия условиям действующего Порядка, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября 2018 года подать документы повторно,- отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.



Напомним, для улучшения демографической ситуации в Республике Башкортостан был подписан Указ, предусматривающий предоставление молодым семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка.

В связи с многочисленными обращениями граждан Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым было поручено внести изменения в действующий порядок в части расширения категорий участников мероприятия и увеличения сроков действия свидетельства.

Важно отметить, данным постановлением усилена ответственность руководителей муниципальных образований в части принимаемых решений руководителями сельских поселений по постановке на учет семей нуждающихся в улучшении жилищных условий.