В Башкирии в 2018 году стать земским доктором могут специалисты в возрасте до 50 лет

В Башкортостане в 2018 году стать участником программы «Земский доктор» могут врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет, переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. По расчетам Министерства здравоохранения РБ, в этом году претендовать на единовременные компенсационные выплаты в размере миллиона рублей могут 111 специалистов (100 врачей и 11 фельдшеров).

Ранее программа подразумевала поддержку медиков до 35 лет, затем возрастной ценз увеличили до 45 лет.

«Программа «Земский доктор» стартовала в Башкортостане в 2012 году. За это время в села переехали на работу более 1300 врачей различных специальностей: участковые терапевты и педиатры, стоматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, психиатры и неврологи, офтальмологи», — привел данные в ходе заседания президиума правительства РБ, прошедшего под председательством премьер-министра Рустэма Марданова, министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Помимо программы «Земский доктор» в республике в связи с острой нехваткой фельдшеров в 2016 году была запущена еще одна — «Земский фельдшер». На эти цели из регионального бюджета тогда было выделено 36 млн рублей, что позволило привлечь для работы 72 медицинских работника, которые получили выплаты в размере 500 тысяч рублей. В прошлом году в программе приняли участие еще 48 фельдшеров.