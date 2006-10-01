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    Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе

    slavin Вчера, 18:4781
    Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе

    Сабантуй пройдет 14 июля в Курганской области. Около 10 тысяч гостей со всей России станут зрителями и участниками национального праздника. Башкортостан готовит масштабную культурную программу для своих соотечественников и местных жителей.

    В планах – выступления Сибайской и Башкирской госфилармоний, Ансамбля танца имени Файзи Гаскарова.


    Амур Хабибуллин, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области: «Курганская земля богата башкирами. Мы видим здесь только положительные эмоции от жителей, которые хотят увидеть башкирскую национальную культуру, национальные блюда, хотят увидеть то, что происходит традиционно на больших сабантуях в Республике Башкортостан».



    Автор: Гульнара Зиганшина Источник: https://bash.news/

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    Метки: Баймакский район, Нуримановский район

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