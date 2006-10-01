Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе

Сабантуй пройдет 14 июля в Курганской области. Около 10 тысяч гостей со всей России станут зрителями и участниками национального праздника. Башкортостан готовит масштабную культурную программу для своих соотечественников и местных жителей.

В планах – выступления Сибайской и Башкирской госфилармоний, Ансамбля танца имени Файзи Гаскарова.

Амур Хабибуллин, представитель Республики Башкортостан в Челябинской области: «Курганская земля богата башкирами. Мы видим здесь только положительные эмоции от жителей, которые хотят увидеть башкирскую национальную культуру, национальные блюда, хотят увидеть то, что происходит традиционно на больших сабантуях в Республике Башкортостан».