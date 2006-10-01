В Дюртюлях началось строительство детской поликлиники

В городе Дюртюли началось строительство детской поликлиники. Здание поликлиники будет размещено на территории ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ рядом с существующей взрослой поликлиникой по ул. Ленина, д.27. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.
Объект будет построен в рамках программы "Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан". Государственным заказчиком является - ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Генеральный подрядчик – ООО «Уфимская газовая компания».
Здание поликлиники будет состоять из четырех этажей.
На 1 этаже планируется расположить: входной вестибюль с регистратурой, помещения неотложной медицинской помощи, кабинет лучевой диагностики (рентген), кабинет травматолога и фильтры с боксами. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп населения наружные лестницы входов продублируют пандусами.
На 2 этаже запроектированы: кабинеты педиатров.
На 3 этаже располагается консультативно-диагностическое отделение.
На 4 этаже разместятся: клинико-диагностические лаборатория, зал лечебной физкультуры и конференц-зал на 40 мест.
В подвальном этаже располагаются технические помещения и гардеробы персонала поликлиники.
Кроме строительства здания поликлиники проектной документацией предусмотрено строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, сети связи, электроснабжение, тепловые сети), благоустройство территории.
Срок окончания работ по государственному контракту - конец 2019 года. Источник: https://sterlegrad.ru/
Объект будет построен в рамках программы "Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан". Государственным заказчиком является - ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Генеральный подрядчик – ООО «Уфимская газовая компания».
Здание поликлиники будет состоять из четырех этажей.
На 1 этаже планируется расположить: входной вестибюль с регистратурой, помещения неотложной медицинской помощи, кабинет лучевой диагностики (рентген), кабинет травматолога и фильтры с боксами. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание маломобильных групп населения наружные лестницы входов продублируют пандусами.
На 2 этаже запроектированы: кабинеты педиатров.
На 3 этаже располагается консультативно-диагностическое отделение.
На 4 этаже разместятся: клинико-диагностические лаборатория, зал лечебной физкультуры и конференц-зал на 40 мест.
В подвальном этаже располагаются технические помещения и гардеробы персонала поликлиники.
Кроме строительства здания поликлиники проектной документацией предусмотрено строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, сети связи, электроснабжение, тепловые сети), благоустройство территории.
Срок окончания работ по государственному контракту - конец 2019 года. Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Дюртюли