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    В Башкирии началась проверка элеваторов и хлебоприемных предприятий

    slavin 6-07-2018, 10:31210
    В Башкирии началась проверка элеваторов и хлебоприемных предприятий

    В Башкирии начали проверку готовности хлебоприемных предприятий, комбинатов хлебопродуктов и элеваторов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

    Как отмечает ведомство, инспекция проводится «для обеспечения своевременной и качественной заготовки зерна урожая 2018 года». В состав комиссии входят представители министерства сельского хозяйства, Управления Россельхознадзора и районных администраций. Они оценивают общее состояние предприятий, процесс обеззараживания зерновых емкостей и складов, а также готовность к приему зерна по всему технологическому циклу.


    Источник: http://ufatime.ru/
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