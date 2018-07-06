В Башкирии началась проверка элеваторов и хлебоприемных предприятий

В Башкирии начали проверку готовности хлебоприемных предприятий, комбинатов хлебопродуктов и элеваторов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Как отмечает ведомство, инспекция проводится «для обеспечения своевременной и качественной заготовки зерна урожая 2018 года». В состав комиссии входят представители министерства сельского хозяйства, Управления Россельхознадзора и районных администраций. Они оценивают общее состояние предприятий, процесс обеззараживания зерновых емкостей и складов, а также готовность к приему зерна по всему технологическому циклу.