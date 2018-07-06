Депутаты пообещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров





— Сегодня, подняв пенсионный возраст, мы можем поднять пенсии; завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем только удержать пенсии. А послезавтра нам придется и возраст повышать, и пенсии понижать. Не допустим этого, коллеги, — цитирует первого заместителя главы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева «Российская газета».



Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ заявил, что нижняя палата этого не допустит.



— Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать и искать нам с вами вместе.



Предложение к диалогу Андреем Константиновичем (Исаевым — прим. ред.) озвучены, поэтому давайте его вести, — приводит слова Володина то же издание.



Российским депутатам предстоит сосредоточиться на решении вопроса занятости людей предпенсионного возраста. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил ранее Минфину и Минтруда разработать программу мер по обеспечению работой этой категории граждан.



Напомним, что в июне 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.



Население страны крайне негативно восприняло новость о грядущей пенсионной реформе. Несмотря на оптимистичные финансовые выкладки экспертов, народ настроен весьма скептически, и у этих настроений есть свои основания. По данным 2017 года, в России средняя продолжительность жизни у мужчин — 64,4 года, у женщин — чуть больше 72. Возможно, пенсии будущего и станут больше, только на пенсии некому будет жить.



Мнение большинства в Башкирии высказал Роберт Нигматулин. В «Электрогазете» академик РАН, экс-президент Академии наук Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы третьего созыва отметил, что пенсионная реформа — попытка правительства решить свои бюджетные проблемы за счет простых и малообеспеченных граждан. Мнение эксперта вызвало одобрительную волну комментариев от читателей, подробнее об этом здесь.

Источник: Депутаты пообещали не допустить снижения уровня жизни пенсионеров. Тему пенсионной реформы в очередной раз подняли на пленарном заседании Госдумы. Комментируя многочисленную критику повышения пенсионного возраста, «единоросы» снова говорили, что отказ от реформы приведет к снижению уровня пенсий.— Сегодня, подняв пенсионный возраст, мы можем поднять пенсии; завтра, подняв пенсионный возраст, мы сможем только удержать пенсии. А послезавтра нам придется и возраст повышать, и пенсии понижать. Не допустим этого, коллеги, — цитирует первого заместителя главы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева «Российская газета».Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в ответ заявил, что нижняя палата этого не допустит.— Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать и искать нам с вами вместе.Предложение к диалогу Андреем Константиновичем (Исаевым — прим. ред.) озвучены, поэтому давайте его вести, — приводит слова Володина то же издание.Российским депутатам предстоит сосредоточиться на решении вопроса занятости людей предпенсионного возраста. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил ранее Минфину и Минтруда разработать программу мер по обеспечению работой этой категории граждан.Напомним, что в июне 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.Население страны крайне негативно восприняло новость о грядущей пенсионной реформе. Несмотря на оптимистичные финансовые выкладки экспертов, народ настроен весьма скептически, и у этих настроений есть свои основания. По данным 2017 года, в России средняя продолжительность жизни у мужчин — 64,4 года, у женщин — чуть больше 72. Возможно, пенсии будущего и станут больше, только на пенсии некому будет жить.Мнение большинства в Башкирии высказал Роберт Нигматулин. В «Электрогазете» академик РАН, экс-президент Академии наук Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы третьего созыва отметил, что пенсионная реформа — попытка правительства решить свои бюджетные проблемы за счет простых и малообеспеченных граждан. Мнение эксперта вызвало одобрительную волну комментариев от читателей, подробнее об этом здесь.Источник: http://i-gazeta.com/

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