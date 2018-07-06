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    В Башкирии из-за жары урожай меда оказался под угрозой

    slavin 6-07-2018, 10:32153
    В Башкирии из-за жары урожай меда оказался под угрозой
    В 30-градусную жару пчёлы вынуждены бороться за выживание.

    Урожай мёда в этом году может быть рекордно низким. Медокачка до сих пор не началась. Ну а пчёлы в эти знойные дни спасаются от жары по-своему — охлаждают улья крыльями.

    Как долго насекомые смогут противостоять зною, пасечники не знают. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», большого урожая пасечник из Давлекановского района Виктор Крысов в этом году уже не ждёт. Хотя даже в засуху 2010-го, когда из-за жары на юге республики появились полчища саранчи, на этой пасеке был мёд

    Молодые семьи пчёл тяжело переносят жару, хоть и перезимовали насекомые успешно. За июнь их популяция на пасеке заметно сократилась.

    Холодная весна и поздний приход лета отрицательно повлияли на цветение растений. В июне тот нектар на цветах, что успел появиться, засыхал из-за жары. И пчелам просто нечего было собирать.

    Подобная ситуация наблюдается во многих районах республики. Тем не менее, пчеловоды настроены оптимистично.
    Источник: https://proural.info/
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