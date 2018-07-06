В Башкирии из-за жары урожай меда оказался под угрозой

В 30-градусную жару пчёлы вынуждены бороться за выживание.
Урожай мёда в этом году может быть рекордно низким. Медокачка до сих пор не началась. Ну а пчёлы в эти знойные дни спасаются от жары по-своему — охлаждают улья крыльями.
Как долго насекомые смогут противостоять зною, пасечники не знают. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», большого урожая пасечник из Давлекановского района Виктор Крысов в этом году уже не ждёт. Хотя даже в засуху 2010-го, когда из-за жары на юге республики появились полчища саранчи, на этой пасеке был мёд
Молодые семьи пчёл тяжело переносят жару, хоть и перезимовали насекомые успешно. За июнь их популяция на пасеке заметно сократилась.
Холодная весна и поздний приход лета отрицательно повлияли на цветение растений. В июне тот нектар на цветах, что успел появиться, засыхал из-за жары. И пчелам просто нечего было собирать.
Подобная ситуация наблюдается во многих районах республики. Тем не менее, пчеловоды настроены оптимистично.
Источник: https://proural.info/
Урожай мёда в этом году может быть рекордно низким. Медокачка до сих пор не началась. Ну а пчёлы в эти знойные дни спасаются от жары по-своему — охлаждают улья крыльями.
Как долго насекомые смогут противостоять зною, пасечники не знают. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», большого урожая пасечник из Давлекановского района Виктор Крысов в этом году уже не ждёт. Хотя даже в засуху 2010-го, когда из-за жары на юге республики появились полчища саранчи, на этой пасеке был мёд
Молодые семьи пчёл тяжело переносят жару, хоть и перезимовали насекомые успешно. За июнь их популяция на пасеке заметно сократилась.
Холодная весна и поздний приход лета отрицательно повлияли на цветение растений. В июне тот нектар на цветах, что успел появиться, засыхал из-за жары. И пчелам просто нечего было собирать.
Подобная ситуация наблюдается во многих районах республики. Тем не менее, пчеловоды настроены оптимистично.
Источник: https://proural.info/
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