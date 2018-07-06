Благовещенск затопили куриные фекалии, текущие рекой с местной птицефабрики

Депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков бьет тревогу - он уверен, что на турбаслинской птицефабрике не соблюдают природоохранных требований, спуская в местные ручьи куриный помет. По словам г-на Жукова, куриные фекалии текут рекой от предприятия, впадают в реку Потеха, а оттуда попадают в Белую. По мнению благовещенского парламентария, экологическая катастрофа угрожает не только жителям Благовещенска, но и всей Башкирии.
Действительно, куриный помет относится к третьему классу опасных отходов, который содержит азот аммиачный и нитратный, а также могут быть заражен кишечной палочкой и сальмонеллой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), навоз, помет и сточные воды животноводческих и птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи более ста возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе
зоонозов. К тому же сами органические отходы могут служить благоприятной средой для развития и длительной выживаемости патогенной микрофлоры, содержать повышенные количества тяжелых металлов, пестицидов, медикаментозных препаратов, радиоактивных веществ, семян сорных растений и других загрязнений. Кроме того, помет издает крайне неприятный запах, который тревожит горожан.
- Фильтрат куриного помета прорвал дамбу и образовал непрерывный ручей, - рассказал депутат горсовета. - Уже направил обращения и в минприроды и росприрод, но они за три дня даже анализы не взяли. Тонны куриного помета в любой момент могут обрушиться в овраг и попасть в городской пруд.
Г-н Жуков уверен, что «в Благовещенске водоем площадью 20 гектаров находится на грани экологической катастрофы».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Действительно, куриный помет относится к третьему классу опасных отходов, который содержит азот аммиачный и нитратный, а также могут быть заражен кишечной палочкой и сальмонеллой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), навоз, помет и сточные воды животноводческих и птицеводческих предприятий могут быть фактором передачи более ста возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, в том числе
зоонозов. К тому же сами органические отходы могут служить благоприятной средой для развития и длительной выживаемости патогенной микрофлоры, содержать повышенные количества тяжелых металлов, пестицидов, медикаментозных препаратов, радиоактивных веществ, семян сорных растений и других загрязнений. Кроме того, помет издает крайне неприятный запах, который тревожит горожан.
- Фильтрат куриного помета прорвал дамбу и образовал непрерывный ручей, - рассказал депутат горсовета. - Уже направил обращения и в минприроды и росприрод, но они за три дня даже анализы не взяли. Тонны куриного помета в любой момент могут обрушиться в овраг и попасть в городской пруд.
Г-н Жуков уверен, что «в Благовещенске водоем площадью 20 гектаров находится на грани экологической катастрофы».
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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