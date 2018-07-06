Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Башкирии реорганизуют два детских дома

    slavin 6-07-2018, 11:07181
    В Башкирии реорганизуют два детских дома

    В Башкирии реорганизуют приюты для детей. Правительство РБ решило присоединить специализированные детские дома в Стерлитамаке и Белорецке к уфимскому дому ребенка. Новое учреждение будет называться Республиканский дом ребенка специализированный.

    Это значит, то все три приюта продолжат функционировать, но юридически будут одним бюджетным учреждением. До 1 октября 2018 года руководство должно подготовить новый устав и смету. Сама реорганизация должна быть завершена до 31 декабря 2018 года.


    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Новости

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus