В Башкирии реорганизуют два детских дома

В Башкирии реорганизуют приюты для детей. Правительство РБ решило присоединить специализированные детские дома в Стерлитамаке и Белорецке к уфимскому дому ребенка. Новое учреждение будет называться Республиканский дом ребенка специализированный.

Это значит, то все три приюта продолжат функционировать, но юридически будут одним бюджетным учреждением. До 1 октября 2018 года руководство должно подготовить новый устав и смету. Сама реорганизация должна быть завершена до 31 декабря 2018 года.