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    Начало недели в Башкирии обещает быть дождливым

    slavin Сегодня, 12:14160
    Начало недели в Башкирии обещает быть дождливым
    Башгидромет сообщил, каких погодных условий ждать в эти три дня.


    Прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а к середине недели обещают ливни.


    В понедельник температура воздуха днем составит 25-30°С, во вторник ночью  12-17°С, днем — 21-26°С, в среду температура воздуха ночью — 12-17°С, днем — 21-26°С, по югу — до 31°С. Ветер слабый, со шквалистыми усилениями до сильного.


    Как и обещали синоптики, жара потихоньку спадает.


    Источник: https://gtrk.tv/
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