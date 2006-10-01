Начало недели в Башкирии обещает быть дождливым

Башгидромет сообщил, каких погодных условий ждать в эти три дня.

Прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а к середине недели обещают ливни.

В понедельник температура воздуха днем составит 25-30°С, во вторник ночью 12-17°С, днем — 21-26°С, в среду температура воздуха ночью — 12-17°С, днем — 21-26°С, по югу — до 31°С. Ветер слабый, со шквалистыми усилениями до сильного.

Как и обещали синоптики, жара потихоньку спадает.