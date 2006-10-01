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    В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров

    slavin Сегодня, 12:15112
    В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров
    Полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего в минувшее воскресенье вечером в Туймазинском районе Башкортостана. В поле недалеко несколько детишек чуть не стали жертвами несущегося на них стада коров.

    По данным пресс-службы регионального управления МВД, дети гуляли с собакой неподалеку от пасущихся коров. Пес стал лаять на животных и те, испугавшись, побежали на детей. В итоге ребят с травмами доставили в местную больницу. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства происшествия, но уже известно, что стадо находилось под присмотром пастуха.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Туймазинский район

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