В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров

Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способо ...

Уклад жизни в сельской местности до сих пор был и остается неизменным. Тот, кто живет в деревне, должен развивать свое личное подсобное хозяйство, где должно отводиться место и растениеводству, и животноводству.