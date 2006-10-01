Жители одного из сёл Башкирии благоустроили центральную площадь

В селе Старые Казанчи Аскинского района появилась благоустроенная центральная площадь. На ее строительство по Программе поддержки местных инициатив ушло более 1 миллиона 300 тысяч рублей, часть из которых собрали местные жители.

В сквере появилась скамейка примирения для влюбленных и альпийская горка. В центре разместился глобус с указанием географических координат населённого пункта. Примечательно, что широта и долгота села совпадают.

Ильнара Нуретдинова, учащаяся школы: «Мне больше всего нравится глобус, который, как мне кажется, объединяет всех. Приятно пройтись перед школой, перед тем, как начнутся занятия, пройтись по этим дорожкам».

Финат Шайхиев, депутат сельского поселения Казанчинский сельсовет: «Все депутаты активно участвовали в этом проекте, и на субботниках все хорошо работали. Здесь можно гулять, отдыхать, праздник устроить».