Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году

Министерство экономического развития Башкирии проводит тендер на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции зданий республиканского кардиологического центра в Уфе и строительства хирургического корпуса. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,08 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Генподрядчика на выполнение работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона. Финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будут за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ по контракту запланировано на ноябрь 2020 года.