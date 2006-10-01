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    Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году

    slavin Сегодня, 12:1990
    Власти Башкирии реконструируют кардиоцентр к 2023 году
    Министерство экономического развития Башкирии проводит тендер на строительно-монтажные работы в рамках реконструкции зданий республиканского кардиологического центра в Уфе и строительства хирургического корпуса. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,08 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

    Генподрядчика на выполнение работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона. Финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будут за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ по контракту запланировано на ноябрь 2020 года.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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