В Уфе рекордно долго цветут пионы

Цветы в Уфе этим летом проявляют характер и упрямство. В Южно-Уральском Ботаническом саду-институте рекордно долго цветут пионы и розы. Связано это с погодными условиями. Научный сотрудник сада-института Надежда Рязанова рассказала, что в связи с холодной весной у большинства растений фазы сезонного развития сдвинулись почти на 3 недели, они начали поздно просыпаться. А жаркая погода способствовала их активному росту и цветению.

Как рассказали UfacityNews.ru сотрудники Ботанического сада, необычная ситуация в этом году с пионами. Обычно они отцветают уже в начале июня. Однако в этом году они все еще радуют посетителей бурными красками.

Напомним, недавно в Ботаническом саду прошел фестиваль пиона.