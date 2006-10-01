В Уфе поздним вечером из-за водителя маршрутки детям пришлось идти пешком

В минувшую субботу, 7 июля, в Уфе из-за водителя маршрутки детям пришлось идти пешком. Мужчина за рулем автобуса Mersedes Sprinter Classic, следовавшего по маршруту No75 из в ТЦ «МЕГА» в Сипайлово, высадил заплативших за проезд подростков за 6 километров от нужной остановки. Водитель просто отказывался ехать дальше, передает UfaTime.ru.

После фестиваля MEGA URBAN FEST, в районе девяти часов вечера, маршрутку заполнили пассажиры, преимущественно дети в возрасте 14-16 лет. Водитель сразу же собрал деньги за проезд, однако, доехав до «Спортивной», остановился и попросил покинуть салон. На возмущение пассажиров он никак не реагировал, вопросы, почему он взял полную плату за проезд, тоже игнорировал.

«Дети начали просить водителя довезти их до Сипайлово. Они говорили, что у них больше нет денег, и они не смогут доехать до дома, им придётся идти пешком. В ответ водитель лишь поторапливал ребят, заставляя их быстрее выйти из автобуса», – сообщила одна из пассажирок.