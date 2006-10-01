Башкирские ученые доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать больным

Причиной этого называют массовое самолечение.
Как сообщает ГТРК, уфимские ученые опытным путем доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать людям во время болезни. Все дело в том, что бактерии в организме научились с высокой скоростью давать отпор лекарствам. Большинство антибиотиков, которые сейчас используются в медицине, попросту устарели. Если решение проблемы не найдется, то через 30 лет, по мнению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от этого будет умирать ежегодно приблизительно 10 миллионов человек. Разработкой новых препаратов занялись ученые Башкирского государственного медицинского университета.
Причиной такой проблемы ученые называют самолечение.
— Большую часть инфекций вызывают не микробы, а вирусы. Очень часто пациенты, занимаясь самолечением, самостоятельно идут в аптеку, покупают препараты и способствуют тому, что это вызывает селекцию микробов, которые становятся устойчивы к антибиотикам, — прокомментировала ситуацию доктор наук, профессор кафедры фармакологии БГМУ Никитина Ирина.
Источник: https://proural.info/
Как сообщает ГТРК, уфимские ученые опытным путем доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать людям во время болезни. Все дело в том, что бактерии в организме научились с высокой скоростью давать отпор лекарствам. Большинство антибиотиков, которые сейчас используются в медицине, попросту устарели. Если решение проблемы не найдется, то через 30 лет, по мнению Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от этого будет умирать ежегодно приблизительно 10 миллионов человек. Разработкой новых препаратов занялись ученые Башкирского государственного медицинского университета.
Причиной такой проблемы ученые называют самолечение.
— Большую часть инфекций вызывают не микробы, а вирусы. Очень часто пациенты, занимаясь самолечением, самостоятельно идут в аптеку, покупают препараты и способствуют тому, что это вызывает селекцию микробов, которые становятся устойчивы к антибиотикам, — прокомментировала ситуацию доктор наук, профессор кафедры фармакологии БГМУ Никитина Ирина.
Источник: https://proural.info/
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