Башкирские ученые доказали, что антибиотики скоро перестанут помогать больным

Набор веса – еще один вред пассивного курения

Недавнее исследование ученых из университета Бригама Янга раскрыло влияние пассивного курения на организм человека. Оказывается люди, живущие с курильщиками, гораздо сильнее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы и чаще сталкиваются с проблемами метаболического характера в организме. В высокой степени риска находятся дети.