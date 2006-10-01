Новый налоговый вычет на 6 соток: как воспользоваться?

В Башкирии 1 марта 2018 года завершается «дачная амнистия» для индивидуальн ...

Именно до этой даты государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на завершенный строительством объект ИЖС осуществляется лишь на основании технического плана, в состав которого в обязательном порядке входит разрешение на строительство. После 1 марта, в случае если срок действия "дачной амнистии" не будет продлен, для оформления прав потребуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.