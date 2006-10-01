Новый налоговый вычет на 6 соток: как воспользоваться?

Начиная с 2017 года при расчете земельного налога налоговыми органами применяется вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток земельного участка. Ранее вычет составлял только 10 тыс. руб. Так, если площадь земельного участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, если превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для владельцев земельных участков из числа «льготных» категорий, таких как Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д., а также для всех пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законодательством.
Указанный вычет применяться только по одному земельному участку по выбору налогоплательщика, независимо от категории земель и вида разрешенного использования земельного участка.
Налогоплательщик вправе сам выбрать такой земельный участок. Для этого ему необходимо до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого применяется налоговый вычет, направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
В случае если налогоплательщик не выберет такой земельный участок, налоговый орган самостоятельно определяет земельный участок, в отношении которого применяется вычет, исходя из максимальной исчисленной суммы налога.
Уведомление о выбранном земельном участке, как и заявление на льготу, можно подать любым удобным способом: обратившись лично в любой налоговый орган или офис МФЦ, направить по почте или через Личный кабинет налогоплательщика (https://lkfl.nalog.ru/lk/).
Налогоплательщики, имеющие право на получение вычета по земельному налогу и ранее представившие заявление и документы на льготу, повторно в налоговые органы их не представляют.
Например, если пенсионер уже пользуется льготой по налогу на имущество физических лиц и имеет земельный участок, подавать заявление для получения указанного вычета не нужно.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Вычет применяется для владельцев земельных участков из числа «льготных» категорий, таких как Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д., а также для всех пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законодательством.
Указанный вычет применяться только по одному земельному участку по выбору налогоплательщика, независимо от категории земель и вида разрешенного использования земельного участка.
Налогоплательщик вправе сам выбрать такой земельный участок. Для этого ему необходимо до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого применяется налоговый вычет, направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
В случае если налогоплательщик не выберет такой земельный участок, налоговый орган самостоятельно определяет земельный участок, в отношении которого применяется вычет, исходя из максимальной исчисленной суммы налога.
Уведомление о выбранном земельном участке, как и заявление на льготу, можно подать любым удобным способом: обратившись лично в любой налоговый орган или офис МФЦ, направить по почте или через Личный кабинет налогоплательщика (https://lkfl.nalog.ru/lk/).
Налогоплательщики, имеющие право на получение вычета по земельному налогу и ранее представившие заявление и документы на льготу, повторно в налоговые органы их не представляют.
Например, если пенсионер уже пользуется льготой по налогу на имущество физических лиц и имеет земельный участок, подавать заявление для получения указанного вычета не нужно.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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