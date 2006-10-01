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    Упрощена процедура оформления установки газобаллонного оборудования на автомобиль

    slavin Вчера, 13:06114
    Упрощена процедура оформления установки газобаллонного оборудования на автомобиль

    ГИБДД упростила согласование на установку газобаллонного оборудования на автомобиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

    Теперь заявление об установке ГБО можно отправить по электронной почте, не обязательно пригонять автомобиль на первичный осмотр в ГИБДД. Ответ с разрешением или запретом на установку также придет на электронную почту. Такое нововведение сократит количество очередей и сэкономит время автовладельцев.

    Ожидается, что желающих установить ГБО станет больше. Это может быть связано с ростом цен на бензин.


    Источник: http://ufatime.ru/
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