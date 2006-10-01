Упрощена процедура оформления установки газобаллонного оборудования на автомобиль

ГИБДД упростила согласование на установку газобаллонного оборудования на автомобиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь заявление об установке ГБО можно отправить по электронной почте, не обязательно пригонять автомобиль на первичный осмотр в ГИБДД. Ответ с разрешением или запретом на установку также придет на электронную почту. Такое нововведение сократит количество очередей и сэкономит время автовладельцев.

Ожидается, что желающих установить ГБО станет больше. Это может быть связано с ростом цен на бензин.