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    Запрет на проведение гей-парада в Уфе обжалован в Европейском суде по правам человека

    slavin Вчера, 13:07150
    Запрет на проведение гей-парада в Уфе обжалован в Европейском суде по правам человека
    История получила продолжение спустя два года.

    Об этом сообщил на своей странице ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

    — Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось уже с ноября 2016 года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в столице Башкортостана в ноябре 2016 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан – 80 из 85 субъектов РФ, где запреты публичных ЛГБТ-акций оспорены в Страсбургском суде, — написал активист.

    Напомним, что два года назад уфимские суды признали запреты проведения подобных акций законными. После чего активисты пытались обжаловать решение республики в Верховном суде Российской Федерации, но он отклонил кассационную жалобу.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Общество

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