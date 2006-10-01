Запрет на проведение гей-парада в Уфе обжалован в Европейском суде по правам человека

История получила продолжение спустя два года.
Об этом сообщил на своей странице ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
— Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось уже с ноября 2016 года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в столице Башкортостана в ноябре 2016 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан – 80 из 85 субъектов РФ, где запреты публичных ЛГБТ-акций оспорены в Страсбургском суде, — написал активист.
Напомним, что два года назад уфимские суды признали запреты проведения подобных акций законными. После чего активисты пытались обжаловать решение республики в Верховном суде Российской Федерации, но он отклонил кассационную жалобу.
Источник: https://proural.info/
Об этом сообщил на своей странице ЛГБТ-активист Николай Алексеев.
— Даже не верится, что и это дело теперь завершено. Оно тянулось уже с ноября 2016 года во многом из-за пинг-понга между судами первой и апелляционной инстанций. Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, планировавшихся в столице Башкортостана в ноябре 2016 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека. Уфа стала 121-м городом России, а Республика Башкортостан – 80 из 85 субъектов РФ, где запреты публичных ЛГБТ-акций оспорены в Страсбургском суде, — написал активист.
Напомним, что два года назад уфимские суды признали запреты проведения подобных акций законными. После чего активисты пытались обжаловать решение республики в Верховном суде Российской Федерации, но он отклонил кассационную жалобу.
Источник: https://proural.info/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Общество