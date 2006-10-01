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    В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации

    slavin Вчера, 13:08360
    В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации
    Настоящая драма с печальным концом разыгралась на днях в Стерлитамаке, где покончить жизнь самоубийством попытались двое влюбленных молодых людей.
    Как Sobkor02 стало известно из собственных источников, 20-летняя девушка и ее 22-летний избранник встречались они уже на протяжении нескольких лет. Ничто не предвещало беды, когда пара отправилась отдохнуть в садовый домик родителей вечером 8 июля. Утром 9 июля никто из них домой не вернулся и на связь не вышел.

    Приехавшие на дачу родители девушки обнаружили бездыханное тело дочери. Ее избранник выжил. По неподтвержденным данным, его с ожогом пищевода и другими повреждениями госпитализировали в городскую больницу №3. Предположительно, влюбленные выпили автомобильную «незамерзайку» - антифриз. Правда, что стало причиной такого рокового решения, пока не ясно. Известно, что состояние выжившего юноши ухудшилось, сейчас он находится в реанимации.

    Как нам пояснили в пресс-службе следственного комитета Башкортостана, по факту случившегося в данное время проводится доследственная проверка. В скором времени эксперты проведут исследования, которые позволят точно установить характер отравляющей жидкости. Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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