В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации

Настоящая драма с печальным концом разыгралась на днях в Стерлитамаке, где покончить жизнь самоубийством попытались двое влюбленных молодых людей.
Как Sobkor02 стало известно из собственных источников, 20-летняя девушка и ее 22-летний избранник встречались они уже на протяжении нескольких лет. Ничто не предвещало беды, когда пара отправилась отдохнуть в садовый домик родителей вечером 8 июля. Утром 9 июля никто из них домой не вернулся и на связь не вышел.
Приехавшие на дачу родители девушки обнаружили бездыханное тело дочери. Ее избранник выжил. По неподтвержденным данным, его с ожогом пищевода и другими повреждениями госпитализировали в городскую больницу №3. Предположительно, влюбленные выпили автомобильную «незамерзайку» - антифриз. Правда, что стало причиной такого рокового решения, пока не ясно. Известно, что состояние выжившего юноши ухудшилось, сейчас он находится в реанимации.
Как нам пояснили в пресс-службе следственного комитета Башкортостана, по факту случившегося в данное время проводится доследственная проверка. В скором времени эксперты проведут исследования, которые позволят точно установить характер отравляющей жидкости. Источник: http://www.sobkor02.ru/
Как Sobkor02 стало известно из собственных источников, 20-летняя девушка и ее 22-летний избранник встречались они уже на протяжении нескольких лет. Ничто не предвещало беды, когда пара отправилась отдохнуть в садовый домик родителей вечером 8 июля. Утром 9 июля никто из них домой не вернулся и на связь не вышел.
Приехавшие на дачу родители девушки обнаружили бездыханное тело дочери. Ее избранник выжил. По неподтвержденным данным, его с ожогом пищевода и другими повреждениями госпитализировали в городскую больницу №3. Предположительно, влюбленные выпили автомобильную «незамерзайку» - антифриз. Правда, что стало причиной такого рокового решения, пока не ясно. Известно, что состояние выжившего юноши ухудшилось, сейчас он находится в реанимации.
Как нам пояснили в пресс-службе следственного комитета Башкортостана, по факту случившегося в данное время проводится доследственная проверка. В скором времени эксперты проведут исследования, которые позволят точно установить характер отравляющей жидкости. Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Стерлитамак