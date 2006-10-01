В Стерлитамаке влюбленные выпили антифриз: девушка погибла, парень – в реанимации

В Башкирии турист сорвался со скалы при попытке сделать фотографию

На территории Нугушского водохранилища накануне произошел несчастный случай. Как стало известно «Вестям», 64-летний турист из Челябинской области оступился и упал со скалы во время фотографирования. Мужчина скончался на месте