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    В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра

    slavin Вчера, 14:21177
    В России ужесточают наказание за нарушение процедуры техосмотра

    Российские водители будут платить за непройденный техосмотр 2 000 рублей вместо 800, а за проведение техосмотра без аккредитации и вовсе вводится уголовная ответственность, предусматривающая наказание на срок до 5 лет.

    Как сообщает издание «Известия», соответствующие поправки уже одобрены большинством правительственных ведомств.

    Отметим, что эксперты в ходе работы над поправками ввели довольно серьезные штрафы для нарушителей. Если водители в худшем случае потеряют 2 000 рублей, то тех, кто незаконно проводит ТО, ждет более суровое наказание. Например, за выдачу диагностической карты на неисправную машину или без факта осмотра как такового наказанием бдет штраф в 3-5 тысячи рублей, для юрлиц 30-50 тысяч. При повторном нарушении штраф может достичь полумиллиона рублей, а эксперта ждет дисквалификация на срок до 3 лет.


    Источник: http://ufatime.ru/
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