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    Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму

    slavin Вчера, 17:1283
    Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму
    Уфимский хоккейный клуб анонсировал в своем официальном Instagram новую форму для игроков. В ней «юлаевцы» сыграют на грядущих предсезонных турнирах – Кубок губернатора Челябинской области (с 14 по 18 августа) и Кубок Республики Башкортостан (с 25 по 28 августа). Стоит отметить, что новый вид хоккейного свитера достаточно необычный, он сделан с использованием глитч-эффекта, похожего на помехи или рябь. Надо сказать, что большинству болельщиков «Салавата Юлаева» задумка понравилась, правда зеленого немного маловато. А вот родной логотип хоккейного клуба «Салават Юлаев», так полюбившийся болельщикам, остался на месте.

    — Очень симпатичная форма. Давайте оставим на сезон. Сделайте фанатскую атрибутику в таком же направлении, — пишут пользователи социальных сетей.
    Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму

    Источник: https://proural.info/
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