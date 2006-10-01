Хоккейный клуб «Салават Юлаев» представил новую форму





— Очень симпатичная форма. Давайте оставим на сезон. Сделайте фанатскую атрибутику в таком же направлении, — пишут пользователи социальных сетей.



Источник: Уфимский хоккейный клуб анонсировал в своем официальном Instagram новую форму для игроков. В ней «юлаевцы» сыграют на грядущих предсезонных турнирах – Кубок губернатора Челябинской области (с 14 по 18 августа) и Кубок Республики Башкортостан (с 25 по 28 августа). Стоит отметить, что новый вид хоккейного свитера достаточно необычный, он сделан с использованием глитч-эффекта, похожего на помехи или рябь. Надо сказать, что большинству болельщиков «Салавата Юлаева» задумка понравилась, правда зеленого немного маловато. А вот родной логотип хоккейного клуба «Салават Юлаев», так полюбившийся болельщикам, остался на месте.— Очень симпатичная форма. Давайте оставим на сезон. Сделайте фанатскую атрибутику в таком же направлении, — пишут пользователи социальных сетей.Источник: https://proural.info/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.